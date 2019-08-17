İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zonguldak'tan Kosova'ya gelin gitti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk’ü Güney Kupa ile evlendi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Sinem Bükrük, Kosava Türk'ü Güney Kupa ile evlendi.


Zonguldak Belediyesi'nden Eeekli Osman-Türkan Bükrük ailesinin kızı Sinem Bükrük, Kosova'da yaşayan Nazende-Ramiz ailesinin oğlu ve konsoloslukta çalışan Güney Kupa ile Devrek Yaşam Parkta düzenlenen muhteşem düğün töreni ile dünya evine girdi. Düğün törenine, Güney-Sinem çiftinin ailesi akrabaları ve davetliler katıldı. Canlı müzik eşliğinde başlayan düğün töreni gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.


Gece boyunca Sinem-Güney çiftinin mutlulukları gözlerinden okundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.