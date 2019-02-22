Zonguldak'tan Yemen'e 268 bin 500 TL yardım

Zonguldak'ta, iç savaş nedeniyle büyük bir insani krizin yaşandığı, çocukların gıdasızlıktan hayatını kaybettiği, mazlumların başkalarına el açmak zorunda kaldığı Yemen için 268 bin 500 TL yardım toplandı.

Yemen'e yardım için düzenlenen ‘Hayır Çarşısı' kermesinden toplanan 82 bin 500 ve STK ve Müftülük kanalı ile camilerden toplanan 186 bin olmak üzere toplamda 268 bin 500 TL yardım Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş tarafından Yemen'e gönderilmek üzere Afet ve Acil Durum (AFAD) Başkanlığı'nın Ziraat Bankasındaki hesabına yatırıldı.

Valilik makamında düzenlenen törende Vali Erdoğan Bektaş 268 bin 500 TL'lik temsili çeki banka merkez şube müdürü Metin Özcivelek'e teslim etti.

Vali Erdoğan Bektaş törende yaptığı konuşmada, Kermese katkı verenlere teşekkür ederek şunları söyledi; “Yemen bizden uzak bir ülke ama çok insan çok esasta Türkülerimize konu olmış çok ciddi bir Manevi bağlarımızın olduğu bir ülkedir. Yemen'de bir kısım hesaplarla bir dizi problemler yaşanıyor. Problemler sonucunda özellikle çocuklar başta olmak üzere Yemen halkı ciddi bir sorun ve problem yaşıyor. Yemin halkı açlık ve susuzlukla ve çocuk ölümleri ile karşı karşıyadır. Yemen de ülkemizi çok derinden sarsan bir sıkıntı var. Bizim de kafamızda bir hesap var. Oradaki acıyı çocuk ölümünü durdurmak. Bakanlığımızda bu konuda bizden duyarlı olmamızı istedi. Ziraat ve AFAD bünyesinde yardım hesapları oluşturdu. Bu çerçevede burada Zonguldak'ta daha önce de var olan Zonguldak Ensarları dediğimiz bir yardımlaşma yapısı var. Zonguldak'a gelen mültecileri ihtiyaçlarını karşılamak için Zonguldak'ta başta sivil toplum kuruluşları ile el ele oluşturduğu bir yapıdır. Buraya gelen 3 bini aşkın misafirimiz aç ve açıkta kalmadık. Zonguldaklılar STK'lar üzerinden bu konuyu yardım etti. Zonguldak sokaklarında aç ve açıkta dolaşan mültecilerin gezdiği bir görüntü ortaya çıkmadı. Hem Zonguldaklı hemşehrilerimiz müsaade etmedi hem de sivil toplum kuruluşlarımız müsaade etmedi. Yemen konusunda da Zonguldak Ensarları dediğimiz yapıdan bir öneri geldi. Kermes yapsak bir yardım düzenlesek ve biraz daha katkı oluşur mu diye. Biz de bu öneriye olumlu baktık. Hem müftülük üzerinden camiler ve Kur'an kurslarımız aynı zamanda okullarımız üzerinden bir yardım kampanyası yürüttük. Bir hafta kermesimiz açık kaldı. Kermes sonunda 82 bin 500 TL bir hasılat oluştu. Günümüzün de faaliyetleri sonucunda 186 bin liralık bir yardım oluştu. Toplamda 268 bin 500 liralık bir yardım kısa süre içerisinde toplandı. Biz bu yardımı AFAD Başkanlığının ziraat bankasındaki hesabına aktarmak üzere huzurlarınızda verdik. Sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Biliyoruz ki çocuklarımız harçlıklarını biriktirerek bu hesaba yatırdıklarını biliyoruz. Bu duygu paylaşımı Zonguldak adına gurur vericidir. Çok ciddi bir rakama ulaşılmıştır. Şehri çeyrek milyon TL'nin da üzerinde bir rakam oluşmuştur. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah niyetlerini ve hayırlarını kabul eylesin.“