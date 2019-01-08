ZONSİAD, “Bu kahvaltıda iş var” dedi

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin düzelmiş olduğu “Bu Kahvaltıda İş Var” adlı program Pazar günü yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bölgesel buluşturmalar kapsamında program düzenleyen Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Anadolu yakasında bulunan iş adamlarını bir araya getirerek “Bu kahvaltıda iş var” dediler. Program Maltepe'de bulunan otelde gerçekleşti. Programa Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Çaycuma Ticaret Odası Meclis Başkanı Ergün Ece, ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay, Bursa ZONSİAD Başkanı Serkan Durmuş ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın amacı ile ilgili konuşma yapan ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece; “İlerleyen yıllarda siyasi, ekonomi ve bürokrasi yönünden güçlü olacağız. ZONSİAD olarak birçok çalışmalar gerçekleştirdik. Ülkemize ve bölgemize iş adamlarımızla katma değer katmak için gece-gündüz demeden büyük bir gayretle çalışıyoruz.2018 yılı ülkemiz için ekonomik olarak pek parlak geçmesede;2019 yılı için iş dünyası olarak beklentilerimiz yüksek seviyede ve umutluyuz. ZONSİAD yönetim kurulu olarak bizde bölgesel buluşturma programları düzenleme kararı alarak iş adamlarımız arasında birlik ve beraberliği daha da pekiştirmek ve ticari olarak birbirimize katkı sağlamak istiyoruz. Bu programların adını da ‘Bu Kahvaltıda İş Var' adını koyduk. İlkini bugün Anadolu yakasında bulunan siz değerli iş adamlarımızla birlikteyiz. Bu programın devamında Avrupa yakasında Şişli ve Beylikdüzü merkezli olmak üzere iki program daha gerçekleştireceğiz. Bu programlarımızı bitirdikten sonra ortak bir yerde 500 iş adamımızı buluşturacak genel kapsamlı program tertip edeceğiz. Son yıllarda İstanbul'da bulunan iş adamlarımız Zonguldak ilimize yatırımlar yapmak için girişimlerde bulunmaya başladı. Bu girişimler sayesinde umuyorum ki ilerleyen yıllarda metropolde bulunan iş adamlarımız kendi kentine yatırımlar yapmak üzere Zonguldak ekonomisine ve ülkemize katma değer katacaklardır. Sivil toplum örgütlenmesinde Zonguldak insanına kıvılcım ateşini yakan İstanbul başta olmak üzere Almanya'da Bursa'da Ankara'da ve birçok kentimizde insanlarımızın artık STK çatılarına daha iyi önem verdiği ve birlik beraberlik noktasında çalışmalarına hız verdiğini gözlemlemekteyiz. Başta Zonguldak Dernekleri Federasyonumuz olmak üzere geç kalınmış olan STK çalışmalarını son yıllarda federasyonumuzun ve ZONSİAD'ın yapmış olduğu çalışmalarla diğer illerle kıyasladığımızda aradaki mesafeyi hızla kapatmaktayız. Birkaç yıl sonra da bu mesafe kapanacak bizler siyasi, ekonomi ve bürokrasi yönünde daha da güçlü olacağız” dedi.

Bursa ZONSİAD Başkanı Serkan Durmuş konuşmasında “Burada tarihe tanıklık ediyoruz” diye konuştu.

ZONDEF Genel Başkanı Gurbet Altay ise “Bir araya gelmek başlamaktır biliyorsunuz. Bizler yıllar önce özlemini çektiğimiz o birlik ve beraberliğe şükürler olsun ki ulaşmaya başladık. Şu resme baktığımda başarıya odaklanmış nitelikli Zonguldaklıları görüyorum. Bizler ZONDEF olarak ZONSİAD olarak sadece bir araya getirmekle kalmayıp bu değerleri birbirleri ile iş yapma imkanlarını da sağlamaya başladık. Şunu artık çok iyi biliyoruz ki biz birlikte daha da güçlüyüz” ifadelerine yer verdi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı da Filyos Vadisi'ne metro hattının yapılmasının çok daha akılcı ve yararlı olduğunu vurguladı.

Program sonunda ZONSİAD tarafından Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ve İsmail Recai Şanlı'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Davetliler program sonrasında hatıra fotoğrafları çektirerek son buldu