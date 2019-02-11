ZONSİAD'dan Çaycuma çıkartması

Merkezi İstanbul'da bulunan Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın daveti üzerine, 9-10 Şubat tarihlerinde, Çaycuma'yı ziyaret etti

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) Genel Başkanı Halil İbrahim Ece ve beraberindeki 17 iş insanı, çeşitli yatırımları incelemek, yatırım yapmak isteyenlere bölgeyi tanıtmak ve fizibilite çalışması yapmak için Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'nın daveti üzerine, Çaycuma'ya, iki günlük ziyaret düzenledi. Heyet üyeleri ilk olarak Çaycuma Belediyesinin SEKA Sosyal Tesislerinde Başkan Bülent Kantarcı'nın verdiği kahvaltıya katıldı. Ardından Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ve Çaycumalı bazı iş insanları ile bir araya gelerek ilçe hakkında bilgi alışverişinde bulunan ZONSİAD heyeti, Belediye Başkanı Bülent Kantarcı rehberliğinde ilçeyi dolaşarak belediyenin devam eden yatırımlarıyla biten bazı projelerini yerinde inceledi. Çaycuma Organize Sanayi Bölgesini de gezen heyet üyeleri yatırım yapılabilecek yerleri de inceleyerek OSB yöneticilerinden bölge hakkında brifing aldı. Zonguldak Havalimanı'nda da incelemelerde bulunan heyet, son olarak Filyos beldesine geçerek başta kale olmak üzere tarihi mekânları gezdi.

Birçok sektörde faaliyet yürüten iş insanlarından oluşan heyet, son beş yılda değişen ve gelişen Çaycuma'da yapılan çalışmalarla hâlihazırda devam eden projeleri takdirle karşıladıklarını bildirirdi. Geziden son derece memnun duygularla ayrıldıklarını söyleyen iş insanları Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı'ya tebriklerini sunup teşekkür ederek, önümüzdeki dönemde de başarılı çalışmaların süreceğinden emin olduklarını bildirdi. Geziye, ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece'nin yanı sıra Nejdet Tıskaoğlu, Yakup Alacalı, Orhan Bayraklı, Metin Kara, Mehmet Tülübaş, Hayri Ayyıldız, Hikmet Kabuk, Muhsin Saka, Eren Tülübaş, Murat Aktaş, Zekeriya Kabuk, Mehmet Gökay, Nilüfer Badur, Mehmet Dirlik, Hilmi Cıbır ve Engin Güneş adlı iş insanları da katıldı.

Gezi sonrası değerlendirmelerde bulunan ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece, “Bizler ZONSİAD ailesi olarak Çaycuma Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı'nın daveti üzerine ilçeye geldik. İstanbul'da bulunan işadamlarımızı bölgeye yatırım yapması konusunda teşvik ederek bölgemize katkı sunmayı hedefliyoruz. Ziyaretimiz esnasında Zonguldak Milletvekili Sayın Ahmet Çolakoğlu, Çaycuma Kaymakamı Sayın Serken Keçeli ve ilçenin önde gelen isimleri ile istişare yapma fırsatı bulduk. Bizler için çok güzel bir ziyaret oldu. Gelişen ve değişen Çaycuma ilçemizi yapılan ve devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Çaycuma'da son 5 yılda çok büyük değişiklikler olmuş. Değişim ve gelişim dışarıdan gelen her insan için gözle görülebilecek durumda. İşadamlarımızla Organize Sanayi Bölgesini, Saltıkova ve Filyos beldelerini de gezdik. Çaycuma ilçesi her sektörde yatırım yapılabilecek bir bölgedir. İşadamlarımızın ve yatırımcılarımızın buraya gelip yatırım yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bizleri nazik daveti ile Çaycuma'da misafir eden ve ziyaretimiz esnasında başından sonuna kadar yalnız bırakmayan ve rehberlik eden Çaycuma Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı beyefendiye ZONSİAD ailesi olarak teşekkürlerimi sunarım” dedi.

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise, “Memleketinden ayrılarak İstanbul'da başarılı olmuş işadamlarımızı bünyesinde toplayan ZONSİAD'ın değerli üyelerini Çaycuma'da misafir etmekten memnuniyetimi ifade ediyorum. Gerek yurtiçine gerekse yurtdışına göç etmiş ve oralarda tutunarak başarılı olan, ancak memleketi ile bağını sürdüren değerli hemşerilerimizi bir araya getirmek, bu ilişkilerden ortaya yararlı sonuçlar çıkarmak başlıca hedefimizdir. Çaycuma'daki belediye uygulamalarını başarılı bularak yerinde görmeye gelen ZONSİAD katılımcılarına ziyaretlerinden doları teşekkür ederim. Bu buluşmalar ve doğacak sonuçlar, dayanışmamızı güçlendirecektir. Geziyi organize eden Sayın Başkan Halil İbrahim Ece'ye de ayrıca teşekkür ederim. Kendilerini her zaman aileleri ile birlikte bekleriz” sözleriyle geziyi değerlendirdi.