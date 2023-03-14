ZONSİAD'dan Sıfır Atık projesine anlamlı katkı

Zonguldak'ta iş adamı Nejdet Tıskaoğlu, yönetim kurulu başkanı olduğu Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında düzenlenen protokol çerçevesinde Sıfır Atık projesi dahilinde hazırlanan atık pil kutuları bağışladı.

Zonguldak Sanayici ve İşadamları Derneği (ZONSİAD) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında Sıfır Atık projesi çerçevesinde protokol imzalandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan projeye Zonguldak'tan da destek verildi. ZONSİAD tarafından yaptırılan bin adet sıfır atık pil kutusunun okullara dağıtımı gerçekleştirildi.

Hazırlanan kutuların dağıtımı ilk olarak Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gerçekleştirdi. Mezun olduğu okulu hiçbir zaman unutmadığını, kendisinin de ilk olarak öğrenim gördüğü okuluna geldiğini anlatan ZONSİAD Başkanı Nejdet Tıskaoğlu, Sıfır Atık projesine dikkat çekti.

Tıskaoğlu, "Doğayı çok çabuk tüketmemizle beraber doğa da bizi cezalandırıyor. İşte atıklarımızı dışarı atıyoruz. İklimler değişiyor, doğa değişiyor. Dolayısıyla bu proje çok kıymetli ve çok önemli. Ayrıca bu geri dönüşüm çok kıymetli hale geldi. Değişim ve dönüşümü gösteren bir şey. Bugün geri dönüşümle beraber artık dünyada kağıt toplama ile beraber ağaçları kesme olayı biraz daha azalıyor ve toplanan kağıtlar yeniden işleniyor. Aynı şekilde pil ve diğer atıklar da toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor" diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan da geri dönüşümde Sıfır Atık projesinin önemine vurgu yaptı. Aldoğan, "Ülkemizde artık gerçekten ciddi anlamda söz sahibi ve üreten memleketimizde çok önemli yeri olan meslek liselerimiz. Üretiyorlar, kazanıyorlar ve kazandırıyorlar. Özellikle son dönemde ülke olarak yaşadığımız büyük afet sonrası devlet ve millet el eleyiz. Bizim en büyük gücümüz zor zamanlarda kenetlenmemiz, birlik ve beraberliğimiz. Meslek liselerimiz çadır içi ve çadır dışı sobalar üretti. Şu anda güneş paneli ürettiler. Sürekli üretiyorlar. Her biri bizim için çok kıymetli. İhtiyaç sahiplerimizin yüreğine dokunan çalışmalarından dolayı ve diğer tüm çalışmaları için şükranlarımı sunuyorum. Bizlerle başlayan 'Sıfır Atık Hareketi' çocuklarımızın ellerinde yükselerek, tüm dünyaya ve gelecek nesillere miras kalacak. Bu kapsamda, gelecek için attığımız somut adımların nişanesi olan 'Sıfır Atık Hareketi' için bizlere destek veren ZONSİAD'a ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.

Hazırlanan atık pil kutuları sınıflara dağıtıldı.