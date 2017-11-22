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22 Kasım 2017 12:05

13 Yaş altı Badminton İl Seçmeleri tamamlandı

Adana Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü faaliyet programında yer alan ve Badminton İl Temsilciliği tarafından gerçekleştirilen “13 Yaş altı Badminton İl Seçmeleri” tamamlandı.

13 Yaş altı Badminton İl Seçmeleri tamamlandı

22 Kasım 2017 12:05


Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 60 sporcu katıldı. Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, müsabakalara katılımın yüksek olduğunu söyledi. Öktem, dereceye giren sporcuların 1-4 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan “13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına” gitmeye hak kazandıklarını ifade etti.


Ankara’daki finalden mutlaka madalya beklediklerini belirten Öktem, dereceye giren sporcuları kutladı.


Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:


Kızlar: Yağmur Sultan Kertmen, Ayşenur Hakun, Seher Nuryak, Tuğçe Hayta ve İkra Nur Sert


Erkekler: Ferhat Kaplan, Arda İlter, Cenk Özdemir, Berkin Köse ve Bünyamin Temizsoy




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