13 Yaş altı Badminton İl Seçmeleri tamamlandı

Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonu’nda gerçekleştirilen müsabakalara 60 sporcu katıldı. Badminton Federasyonu Adana İl Temsilcisi Ceyhun Öktem, müsabakalara katılımın yüksek olduğunu söyledi. Öktem, dereceye giren sporcuların 1-4 Aralık tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan “13 Yaş Altı Türkiye Şampiyonasına” gitmeye hak kazandıklarını ifade etti.

Ankara’daki finalden mutlaka madalya beklediklerini belirten Öktem, dereceye giren sporcuları kutladı.

Gerçekleştirilen müsabakalar sonunda dereceye giren sporcuların isimleri şu şekilde:

Kızlar: Yağmur Sultan Kertmen, Ayşenur Hakun, Seher Nuryak, Tuğçe Hayta ve İkra Nur Sert

Erkekler: Ferhat Kaplan, Arda İlter, Cenk Özdemir, Berkin Köse ve Bünyamin Temizsoy