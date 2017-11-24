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24 Kasım 2017 00:17

14 yaşındaki lise öğrencisi av tüfeğiyle kendini vurdu

Adana’da lise birinci sınıf öğrencisi av tüfeğiyle kendini vurarak yaşamına son verdi.

14 yaşındaki lise öğrencisi av tüfeğiyle kendini vurdu

24 Kasım 2017 00:17


Olay, Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle 4301 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atatürk Sağlık Meslek Lisesinde birinci sınıf öğrencisi olan 14 yaşındaki Muhammet Nuri Ç. evlerinde bulunan av tüfeğiyle başına ateş açtı. Annesinin silah sesini duyması üzerine oğlunun odasına koştuğu ve cansız bedeni görünce sinir krizi geçirdiği belirtildi. Yakınları ise durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Nuri Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Polisin olayla ilgili soruşturması devam ederken gencin cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.




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