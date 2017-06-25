26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü

Dr. Necdet Ünüvar, küresel bir halk sağlığı sorunu haline gelen uyuşturucu kullanımının, toplumların hem bugününü hem de geleceğini tehdit ettiğini belirterek, “Gençleri uyuşturucu illetinden korumak ve kurtarmak insani ve milli bir vazifedir” dedi.

Ünüvar, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, beden ve ruh sağlığını bozan, yaşam kaybına yol açan uyuşturucu kullanımının sebep olduğu suç ve kazaların adli, sosyal ve hukuki yansımalarıyla toplumsal yapıyı da bozduğunu ifade etti. Ünüvar, özellikle gençleri bu felaketten korumak ve kurtarmanın, insani ve milli bir vazife olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi şartlar nedeniyle uyuşturucu sevkiyatında hedef haline geldiğinin altını çizen Ünüvar, “Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi rakamlarına göre; dünyada yasa dışı afyon üretiminin yüzde 92.6’sı Afganistan’da yapılmaktadır. Uyuşturucu tacirlerinin en cazip buldukları sevkiyat yolu ise Türkiye’nin de üzerinde bulunduğu İpek Yolu güzergâhıdır. Ancak hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konudaki istikrarlı duruşu ve talimatları ile uyuşturucu kullanımı ile mücadeleye 2002 yılından bu yana hız kesmeden devam etmektedir. Türkiye, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarında sadece ülkemiz gençliğini değil, dünya gençliğini de korumaktadır” diye konuştu.

Devlet uyuşturucu ile mücadelede ne kadar başarılı olursa olsun uyuşturucu tacirlerinin sürekli yöntem değiştirdiğini vurgulayan Ünüvar, “Bizler bu noktada çok dikkatli olmalı, önümüze çıkacak tüm değişikliklere hazır olmalıyız” dedi.

Aile en büyük kalkan

Uyuşturucu ile mücadelede başta aileler olmak üzere, devlet kurumlarına ve medya kuruluşlarına önemli görevler düştüğüne dikkat çeken Ünüvar, şunları kaydetti:

“Aile şefkati ve sıcaklığı, uyuşturucu kullanımı ile mücadelede ilk sırada gelmektedir. Sağlık Bakanlığı verilerine göre; anne ve baba sağ olduğunda uyuşturucu kullanım oranı yüzde 3.4, babası vefat etmiş bireylerde yüzde 5.9, anne ve babası vefat etmiş bireylerde ise yüzde 15.8 olarak tespit edilmiştir. Anne ve babanın varlığı uyuşturucuya karşı en büyük kalkandır.”

Koordinasyon arttı

Devletin uyuşturucu kullanımı ile mücadele konusunda üç temel görevi bulunduğuna işaret eden Dr. Necdet Ünüvar, bunların; bireylerin uyuşturucuya ulaşmasını engelleme, bağımlı olan bireylerin ıslahı ve ıslahı sağlanan bireylerin topluma kazandırılması olduğunu ifade etti.

Ülkemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında yeni bir yapıya geçildiğine işaret eden Ünüvar, “İl ve bakanlık düzeyinde kurumlar arasında özellikle koordinasyon ve işbirliği güçlendirilmiştir. Uyuşturucu ile mücadele bilimsel temeller üzerine oturtulmuştur. Basın ve medya ile düzenli iletişim içinde olunarak, kamuoyu doğru şekilde bilgilendirilmektedir. Kolluk kuvvetleri ve 29 ilde şu an faaliyette olan narkotimlerle arzın önüne geçilirken, mevzuatta yapılan değişikliklerle ağır cezalar uygulanmaktadır. Danışmanlık hizmetleri, eğitim kurumlarına yönelik faaliyetler, aile hekimi eğitimleri ve Yeşilay ile birlikte mücadele kanadı güçlendirilmektedir. 7 gün 24 saat hizmet veren Alo 191 Hattı çalışmaları güçlendirilerek devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

Haberlerin dozu

Uyuşturucuyla mücadelede medyaya da çok önemli görevler düştüğünün altını çizen Ünüvar, şöyle devam etti:

“Dönem dönem yazılı ve görsel medyada artan madde bağımlılığı ile alakalı haberler, bazen içerik ve algı bakımından özendirici ve olumsuz etkilere sebebiyet verebiliyor. Haberlerin medyadaki dozu iyi ayarlanmalı ve uyuşturucu ile mücadele eden unsurları medya ile ortak hareket ettirebilmeliyiz.”

Yeni süreçte, uyuşturucu ile mücadelede yapılacakları da anlatan Ünüvar, “Özellikle tedavi sonrası sosyal uyum ve yataklı rehabilitasyon mekanizmalarının güçlendirilerek yaygınlaştırılmasını sağlayacağız. Aksi takdirde tedavinin başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu mekanizmaların hayata geçirilmesinde sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin rolü çok önemlidir. Kişilerin meslek sahibi olması, gönüllülük programları içerisinde sosyal hayata adaptasyonları için gerek belediyelerimizin gerekse sivil toplum kuruluşlarımızın kapılarının her daim uyuşturucu batağından çıkmaya çalışan, tedavi olmuş eski kullanıcılara açık olması gerekmektedir” dedi.