57. Alay Şehitleri Camii inşaatı tamamlanacak

Alay Şehitleri Camii inşaatının kamu, özel sektör ve iş dünyasının tamamlayabilecek güçte olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi’nin 57. Alay Şehitleri Camii’nin iftar programına katılanlardan bağışlanma ve arınma ikliminin zirvesi Ramazan ayında yardım beklediklerini belirten Vali Demirtaş, “Malumunuz 2013 yılında temelleri atılan, Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Adanalı hayırsever kardeşlerimizin destekleri ile yaptırılan camimizin inşaatı için şu ana kadar 8 milyon 137 bin TL harcanmış durumdadır” diye konuştu.

57. Alay Şehitleri Camii’nin, tüm bu özellikleri ile tamamlandığında Çukurova Üniversitesi’nin iftihar abidesi olacağını belirten Vali Demirtaş, “İki minaresi ise Büyükşehir Belediyemiz ve derneğimiz tarafından yaptırılmıştır. 57. Alay Şehitleri Camii, ibadet mahalli ve kültür merkezi olmak üzere iki kısımdan oluşmakla birlikte, 4000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklüktedir. Kültür merkezimizde ise 500 kişilik konferans salonu, derslikler, kütüphane, sergi salonu, atölyeler ve fuaye alanı yer alacaktır” ifadelerini kullandı. 57. Alay Şehitleri Camii, tüm bu özellikleri ile tamamlandığında üniversitemizin iftihar abidesi olacağı aşikardır” ifadelerini kullandı.

Vali Demirtaş, amaçlarının inşaatın tamamlanıp, seneye iftarı 57. Alay Şehitleri Camii’nde yapmak olduğunu belirterek, “Bize düşen, bize yakışan, inşaatında ciddi mesafe aldığımız, 57. Alay Şehitleri Camii ve müştemilatını bir an önce tamamlamaktır. Adana olarak; kamu, özel sektör ve iş dünyası olarak, biz bunu yapabilecek güçteyiz” diye konuştu.

İftarda, Çanakkale’de 57. Alay’ın temsili olan sancağın gösterilmesi duygusal anların yaşanmasına sebep oldu.

Çukurova Üniversitesi’nde düzenlenen iftar yemeğine Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay, kamu kuruluşu temsilcileri, oda başkanları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş adamları katıldı.

Yemekte 57. Alay Şehitleri Camii’nin tamamlanarak, hizmete açılması yönünde başlatılan kampanyaya kamu ve yerel yöneticiler ile iş adamları nakdi olarak destek oldu.