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28 Haziran 2017 12:30

Adana Adliyesi’nde bayramlaşma

Adana Adliyesi’nde Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde, yargı mensupları ile çalışanlar birbirlerinin bayramını kutlarken, işlem yapmak için gelen vatandaşlara da şeker ikram edildi.

Adana Adliyesi’nde bayramlaşma

28 Haziran 2017 12:30


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adana Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ramazan Yılmaz’ın ev sahipliğindeki bayramlaşma töreni, adliye ana hizmet binasında bulunan Ön Büro ve Danışma Masası’nda gerçekleşti. Adana Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, hakimler, Cumhuriyet savcıları, müdürler ve personelin katıldığı bayramlaşmada çalışanlar, birbirlerinin bayramını kutlayıp temennilerde bulundu. Etkinlikte ayrıca Ön Büro ve Danışma Masası’na işlem yapmak için gelen vatandaşlara da şeker ikram edilip, bayramları kutlandı.


Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, bayramların sevgi, saygı ve yakınlaşma anlamı taşıdığını belirterek, “Millet olarak yine bir Ramazan Bayramını idrak ettik. Bayramda insanlarımız, milli değerlerini, örf ve adetlerini doya doya yaşadılar. Biz bayramların insanlığın, adaletin, hukukun, sevgi ve merhametin zirveye çıktığı günler olarak görüyoruz. Hep birlikte ülkemiz ve milletimiz için yargı adına çalışmaya devam edeceğiz. Ben tüm Adanalıların, tüm meslektaşlarımızın ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlıkla, huzurla nice bayramlara erişmeyi diliyorum” dedi.




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