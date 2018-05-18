Diğer
Kategoriler
18 Mayıs 2018 13:49

Adana BTÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği, 3.

Adana BTÜ öğrencilerine TÜBİTAK desteği

18 Mayıs 2018 13:49

sınıf öğrencilerinden Uğur Yiğit Zihinli ve Hasan Bölükbaş’ın projeleri, “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.


Adana BTÜ Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Doğan’ın danışmanlığını yaptığı, “Tünelcilikte Kullanılan Kesici Uçların ve Bu Uçların Kaya İle Temas Alanının Analizleri” ile ‘’Tünelcilikte Kullanılan Kesici Uçların Kaya İle Temas Alanının Analizine Bağlı Olarak Bazı Keski Parametrelerinin Optimizasyonu” adlı iki proje de TÜBİTAK tarafından desteklenecek.


Öğrencilerin projeleri Ankara’da bulunan ve Türkiye’nin ilk Türk yapımı tünel açma makinesi olan TBM’yi üreten firma olan Eberk ile ortaklaşa yapılacak.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
36
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    36°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    31°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç