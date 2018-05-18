sınıf öğrencilerinden Uğur Yiğit Zihinli ve Hasan Bölükbaş’ın projeleri, “TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Destekleme Programı” kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Adana BTÜ Maden ve Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazife Doğan’ın danışmanlığını yaptığı, “Tünelcilikte Kullanılan Kesici Uçların ve Bu Uçların Kaya İle Temas Alanının Analizleri” ile ‘’Tünelcilikte Kullanılan Kesici Uçların Kaya İle Temas Alanının Analizine Bağlı Olarak Bazı Keski Parametrelerinin Optimizasyonu” adlı iki proje de TÜBİTAK tarafından desteklenecek.

Öğrencilerin projeleri Ankara’da bulunan ve Türkiye’nin ilk Türk yapımı tünel açma makinesi olan TBM’yi üreten firma olan Eberk ile ortaklaşa yapılacak.