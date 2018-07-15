Adana Demirspor’da yeni sezon hazırlıkları

Lig takımlarından Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Kızılcahamam Patalya Tesisleri’nde, bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Teknik Direktör Hakan Kutlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 09.30’da koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas organizasyonları yapan mavi-lacivertli futbolcular, şut çalışmasının ardından antrenmanı sonlandırdı.

Yeni Malatyaspor’dan transfer edilen Berk Yıldız ve gribal enfeksiyon geçirdiği için takımdan ayrı çalışan Emre Nefiz de takımla birlikte çalışmalara başladı.

Adana Demirspor yeni sezon hazırlıklarını, bugün akşam saatlerinde Kızılcahamam Patalya Tesisleri’nde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla sürdürecek.