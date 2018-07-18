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18 Temmuz 2018 19:53

Adana Demirspor’un yeni oyuncuları kampa dahil oldu

Adana Demirspor’un kadrosuna kattığı yeni transferleri, kampa dahil olup takımla birlikte antrenmanlara başladı.

Adana Demirspor’un yeni oyuncuları kampa dahil oldu

18 Temmuz 2018 19:53


Yeni transferler, Milan Mitroviç, Hamidou Traoure ve Çağlar Şahin Akbaba Kızılcahamam kampına dahil olarak takımla birlikte ilk antrenmanlarına katıldı.


Hakan Kutlu yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını aralıksız olarak sürdüren Adana Demirspor bugün yaptığı antrenmanı, mavi-lacivertli kulübün 2. Başkanı İmam Gazali Hıradığı da takip etti.


Teknik Direktör Hakan Kutlu ile görüşme gerçekleştiren Gazali, takımın çalışmaları hakkında bilgi aldı. Gazali, antrenman sonrasında teknik ekibe ve futbolculara tatlı ikramında bulundu.


Adana Demirspor hazırlarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.




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