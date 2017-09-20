Adana Film Festivali için geri sayım başladı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nce düzenlenen 25 Eylül-1 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak 24. Uluslararası Adana Film Festivali kapsamında oluşturulan Kültür Sanat Kasabası, sinema ve sanatın birçok dalıyla ilgili renkli, etkin ve eğitici faaliyetlere imza atmaya hazırlanıyor. Kültür Sanat Kasabası’nda süren hazırlık çalışmalarını denetleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Yüklenici Firma CEO’su Namık Kemal Biçer’den bilgi aldı.

"Türk sinemasına katkı koyanlara selam olsun"

Festival hazırlıklarının sona yaklaştığını ve 25 Eylül’de kapsamlı bir festivalin Adanalılarla, ülke halkıyla ve uluslararası sinema camiasıyla buluşacağını söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu yıl ilklere imza atılacağını söyledi. Başkan Sözlü, “Adana Film Festivali kapsamında Türkiye’de, hatta dünyada şu ana kadar yapılmamış bir faaliyete imza atmaya hazırlanıyoruz. Kültür, sanat ve sinema camiasını 1 hafta boyunca aynı çatı altında toplayacak Kültür Sanat Kasabası’yla ilgili çalışmalarından dolayı Namık Kemal Biçer’i tebrik ediyorum. Bu yıl Türk Sineması’na katkı adına ve festival içeriğinin zenginleştirilmesi açısından önemli yenilikler var. Kimseyle rekabet içinde değiliz. Türk Sineması’na, sanata katkı koyan herkese buradan selam olsun. Kültür Sanat Kasabası’nda yerini alacak sinemacılar ve sanatın diğer dallarından ustalar, Kültür Sanat Kasabası’nın etkinliğine önemli katkı sağlayacak. Türkiyemizde böyle etkinlikler sanatın gelişmesine katkı sağlayacak” dedi.

"Benzeri Türkiye’de ve dünyada yok"

Kültür Sanat Kasabası’nda gerçekleştirilecek etkinliklerle ve hangi platformda ne yapılacağıyla ilgili Başkan Hüseyin Sözlü’yü bilgilendiren Namık Kemal Biçer de ayrıntıları anlattı, benzer bir yapılanmanın Türkiye’de ve dünyada henüz hayata geçirilmediğini kaydetti.

Kültür ve Sanat Kasabası’nda; Uluslararası Sinema Karikatürleri Sergisi, Mehmet Turgut’un, Sinema’nın Usta Yüzleri Fotoğraf Sergisi, Ali Özgentürk’ün, En İyi Filmim Hayatım Sergisi, Dünden Bugüne Uluslararası Adana Film Festivali Arşiv Sergisi, Adana Ressamlar Derneği İnteraktif Atölye Çalışmaları ve Sergileri, Uluslararası AFAD Fotoğraf Sanatçıları Atölye Çalışmaları ve Sergileri, Adana Tiyatrolar Derneği Atölye Çalışmaları, ÇÜ İletişim Fakültesi Radyo-TV Sinema Bölümü Atölye Çalışmaları yer alacak.

Üniversiteler ve festival yapan şehirler

12 üniversitenin sinema bölümlerine, kendilerini tanıtmak üzere yer tahsisi yapıldı. Türkiye’de sinema festivali yapan şehirlerin katılımı da gerçekleşecek. Ayrıca şu ana kadar 18 film dağıtım şirketi, Kültür Sanat Kasabası’nda yer almak üzere kayıt yaptırdı.

Paneller, söyleşiler, şovlar, gösteriler

Yine Kültür Sanat Kasabası içinde 1 hafta boyunca; Hilal Saral ile Kamera Önünde Oyunculuk Atölyesi, Akademisyenlerce “Kent, Mekan ve Sinema”, sinema yazarlarınca “Sinema Eleştirmenliği”, Adanalı sanatçılarca “Adana ve Sinema” başlıklı paneller, sinema makyözlerinin ve makyörlerinin şovları, dublör şovları, sokak gösterileri, sokakta film müzikleri gösterileri, dans gösterileri, canlı heykel gösterileri yer alacak. “Osman Sınav Türk Sineması’nın Dünyadaki Yerini Anlatıyor” konulu söyleşi de Kültür Sanat Kasabası etkinlikleri içerisinde yer alacak.

Sevgi korteji, Türk Sinemasına ömür verenler farkındalık anıtı

27 Eylül Çarşamba günü İstanbul’dan gelen sanatçıların yer alacağı Sevgi Korteji, Kültür Sanat Kasabası’nı ziyaret edecek. Sanatçıların iştirakiyle Türk Sineması’na Ömür Verenler Farkındalık Anıtı’nın açılışı gerçekleştirilecek. 680 kadın ve 1180 erkek sanatçı olmak üzere, Türk sinemasına ömrünü veren isimlerin doğum ve ölüm tarihleri ile isimlerini içeren temsili bir anıtın açılışı yapılacak. Daha sonra kalıcı hale getirilmesi için gereken çalışma yapılacak.

Sanatçıların katılımıyla Sanat Ateşi yakılacak. Gezici Sinema çeşitli mahallelerde film gösterimleri gerçekleştirecek. Kültür Sanat Kasabasında her akşam saat 20.00’de konser düzenlenecek. Sırasıyla Aleyna Tilki, Grup Pandora, Hadise, Yaşar, Ahmet Selçuk İlkan, Feridun Düzağaç, Zeynep Casalini, Gurup Mega, Adanalılarla buluşacak.

Türk Sineması Dayanışma Gecesi’nde de Nilüfer konser verecek.