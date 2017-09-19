Adana Şehir Hastanesi yabancı ülkelerin ilgisini çekiyor

Bundan sonra sağlıktaki başarılarımızla Türkiye olarak diğer ülkelere örnek olacağız” dedi.

Rönesans Holding’e bağlı Rönesans Sağlık Yatırım A.Ş.’nin, dünyanın en önemli yatırım fonları arasında yer alan Meridiam’la işbirliğinde, 1.2 milyar liraya mal olan bin 550 yataklı Adana Şehir Hastanesi bütün poliklinikleriyle hasta kabulüne başladı.

Rönesans Holding Başkanı Ilıcak da 2.5 sene boyunca gece, gündüz çalışan 6 bin çalışana teşekkür etmek için hastaneye gelerek incelemelerde bulundu. Hastanenin, dünyanın en gelişmiş teknolojileriyle donatıldığını aktaran Ilıcak, “Adana’yı bölgenin yanı sıra Ortadoğu’nun da sağlık merkezi haline getirmek için çok ciddi bir adımdı. Cumhurbaşkanımızın bir hayaliydi. Bu hayali bir nebze gerçekleştirmiş olmak bizim için bir onur” diye konuştu.

Rönesans A.Ş.’nin sadece yüklenici firma olduğunu hatırlatıp, Adana Şehir Hastanesinin devlete ve millete ait olduğuna vurgu yapan Ilıcak, “Buraya ne kadar sahip çıkarsak, bunun değerini ne kadar anlarsak halkımıza o derecede yardım etmiş oluruz. Tüm dünyadan, özellikle Ortadoğu’dan sürekli hasta çekmemiz gereken bir noktadayız. Bunun avantajını yaşıyoruz. Bölgeye havalimanı yapılmasıyla beraber bu sürede hastanedeki hizmetlerin kalitesi de artacak. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri’nde Houston var, burası da bölgenin Houston’u, sağlık merkezi olacak. Üniversiteyle de daha yakından çalışmaya özen göstereceğiz. Adana olarak çok iyi hekimlerimiz, sağlık personellerimiz var. Hepsini bu noktada buluşturacağız. Sağlık turizminin gelişmesiyle birlikte çevredeki birçok oteli de etkileyecek. Başka illerden hastalar gelecek. Sadece ticaret için değil, sağlık için de gelecekler” ifadelerini kullandı.

"Mimariden ödül bekliyoruz"

Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak, hastanede 5 bin kişinin istihdam edildiğine de dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Projemiz model olarak birçok dünya liderinin, birçok ülkenin sağlık bakanlığının dikkatini çeken bir proje. 1.5 yıldır farklı ülkelerden olumlu tepkiler alıyoruz. Sürekli projemizi incelediler. İlk çıktığı zaman finansman ödülü kazanmıştık, o sayede bilinmişti. Şimdi de mimari anlamda ödül kazanmayı bekliyoruz. 570 bin metrekarelik bir binanın büyüklüğünü çok hissetmeden, çok kısa sürede bir yerden bir yere ulaşabiliyorsunuz. Dünyada böyle tesisler çok az sayıda var. Başta Kazakistan olmak üzere birçok ülke bu projeye yoğun ilgi gösterdi. Bir taraftan Adana’yı sağlık merkezi haline getirirken diğer yandan da ilham projesi haline geldi. Bundan sonra sağlıktaki başarılarımızla Türkiye olarak diğer ülkelere de örnek olacağız.”