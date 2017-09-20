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20 Eylül 2017 13:09

Adana Şehir Hastanesi’ne kesintisiz toplu taşıma hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi, geçen 18 Eylül’de hasta kabulüne başlayan 1550 yataklı Adana Şehir Hastanesi’ne kent halkının ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hizmetinde düzenleme yaptı.

Adana Şehir Hastanesi’ne kesintisiz toplu taşıma hizmeti

20 Eylül 2017 13:09

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, araç filosundaki 82 adet otobüsle 20 hatta günde 415 sefer gerçekleştirerek vatandaşların dev sağlık merkezine kesintisiz ulaşımını sağlamaya başladı.


Klimalı ve konforlu otobüsleriyle günde ortalama 105 bin vatandaşın toplu ulaşımını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yeni hizmete giren Adana Şehir Hastanesi’ne kentin dört bir yanından vatandaşların sorunsuz gelip, gitmesi için planlamasını uygulamaya koydu.


Ulaşım Daire Başkanlığı’nın programına göre, 82 adet otobüs, 20 hatta günde 415 seferle Adana Şehir Hastanesi’ne yolcu taşımaya başladı. 5 bin personelin görev yaptığı, günde 16 bin hastaya poliklinik hizmeti vermeye başlayan Adana Şehir Hastanesi’ne hangi hatlarda seferlerin yürütüldüğü şu şekilde duyuruldu:


112- Buruk Merkez- Kozanyolu-Balcalı


116- Y. Doğan-Kozanyolu-Balcalı


121- Yeşiloba-Afet Evleri- Balcalı


122- Levent-Barajyolu-Balcalı


123- Yeşilbağlar-Barajyolu-Balcalı


130- Hadırlı-Barajyolu-Balcalı


131- Akkapı-Barajyolu-Balcalı


133- Dağlıoğlu-Balcalı


135- Havalimanı-M.Özsan Bul-Balcalı


140- Yeşiloba TokiEvl.-Metal Sanayi-Balcalı-TokiEvl.


144- Real-Yeni Numune-Adana BTÜ


151- Real -2000 Evler-Balcalı


153- Şambayat-100. Yıl-S.Demirel-K.Evren-Balcalı


154- Real-T.Özal-Balcalı


155- Balcalı-Tellidere-Hastaneler


156- Real-2000 Evler-Mavi Bulvar-Balcalı


160- Gülselpaşa-Balcalı


162- Fevzipaşa-Hastaneler-Balcalı


113- Eski Vilayet-Hastaneler-Balcalı


152- Balcalı-Eski Vilayet




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