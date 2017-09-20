Adana Şehir Hastanesi’ne kesintisiz toplu taşıma hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, araç filosundaki 82 adet otobüsle 20 hatta günde 415 sefer gerçekleştirerek vatandaşların dev sağlık merkezine kesintisiz ulaşımını sağlamaya başladı.

Klimalı ve konforlu otobüsleriyle günde ortalama 105 bin vatandaşın toplu ulaşımını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yeni hizmete giren Adana Şehir Hastanesi’ne kentin dört bir yanından vatandaşların sorunsuz gelip, gitmesi için planlamasını uygulamaya koydu.

Ulaşım Daire Başkanlığı’nın programına göre, 82 adet otobüs, 20 hatta günde 415 seferle Adana Şehir Hastanesi’ne yolcu taşımaya başladı. 5 bin personelin görev yaptığı, günde 16 bin hastaya poliklinik hizmeti vermeye başlayan Adana Şehir Hastanesi’ne hangi hatlarda seferlerin yürütüldüğü şu şekilde duyuruldu:

112- Buruk Merkez- Kozanyolu-Balcalı

116- Y. Doğan-Kozanyolu-Balcalı

121- Yeşiloba-Afet Evleri- Balcalı

122- Levent-Barajyolu-Balcalı

123- Yeşilbağlar-Barajyolu-Balcalı

130- Hadırlı-Barajyolu-Balcalı

131- Akkapı-Barajyolu-Balcalı

133- Dağlıoğlu-Balcalı

135- Havalimanı-M.Özsan Bul-Balcalı

140- Yeşiloba TokiEvl.-Metal Sanayi-Balcalı-TokiEvl.

144- Real-Yeni Numune-Adana BTÜ

151- Real -2000 Evler-Balcalı

153- Şambayat-100. Yıl-S.Demirel-K.Evren-Balcalı

154- Real-T.Özal-Balcalı

155- Balcalı-Tellidere-Hastaneler

156- Real-2000 Evler-Mavi Bulvar-Balcalı

160- Gülselpaşa-Balcalı

162- Fevzipaşa-Hastaneler-Balcalı

113- Eski Vilayet-Hastaneler-Balcalı

152- Balcalı-Eski Vilayet