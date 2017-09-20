Adana Şehir Hastanesi’ne kesintisiz toplu taşıma hizmeti

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, araç filosundaki 82 adet otobüsle 20 hatta günde 415 sefer gerçekleştirerek vatandaşların dev sağlık merkezine kesintisiz ulaşımını sağlamaya başladı.
Klimalı ve konforlu otobüsleriyle günde ortalama 105 bin vatandaşın toplu ulaşımını sağlayan Adana Büyükşehir Belediyesi, merkez Yüreğir İlçesi Mithat Özsan Bulvarı üzerinde yeni hizmete giren Adana Şehir Hastanesi’ne kentin dört bir yanından vatandaşların sorunsuz gelip, gitmesi için planlamasını uygulamaya koydu.
Ulaşım Daire Başkanlığı’nın programına göre, 82 adet otobüs, 20 hatta günde 415 seferle Adana Şehir Hastanesi’ne yolcu taşımaya başladı. 5 bin personelin görev yaptığı, günde 16 bin hastaya poliklinik hizmeti vermeye başlayan Adana Şehir Hastanesi’ne hangi hatlarda seferlerin yürütüldüğü şu şekilde duyuruldu:
112- Buruk Merkez- Kozanyolu-Balcalı
116- Y. Doğan-Kozanyolu-Balcalı
121- Yeşiloba-Afet Evleri- Balcalı
122- Levent-Barajyolu-Balcalı
123- Yeşilbağlar-Barajyolu-Balcalı
130- Hadırlı-Barajyolu-Balcalı
131- Akkapı-Barajyolu-Balcalı
133- Dağlıoğlu-Balcalı
135- Havalimanı-M.Özsan Bul-Balcalı
140- Yeşiloba TokiEvl.-Metal Sanayi-Balcalı-TokiEvl.
144- Real-Yeni Numune-Adana BTÜ
151- Real -2000 Evler-Balcalı
153- Şambayat-100. Yıl-S.Demirel-K.Evren-Balcalı
154- Real-T.Özal-Balcalı
155- Balcalı-Tellidere-Hastaneler
156- Real-2000 Evler-Mavi Bulvar-Balcalı
160- Gülselpaşa-Balcalı
162- Fevzipaşa-Hastaneler-Balcalı
113- Eski Vilayet-Hastaneler-Balcalı
152- Balcalı-Eski Vilayet