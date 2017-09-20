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20 Eylül 2017 09:59

Adana trafiği İstanbul trafiğiyle yarışıyor

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla ve Adana Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kent trafiği adeta felç oldu.

Adana trafiği İstanbul trafiğiyle yarışıyor

20 Eylül 2017 09:59

Adana’nın birçok noktasında yaşanan trafik, İstanbul trafiğiyle yarışacak duruma geldi. Vatandaşlar ise yerel yönetimlere trafik sorununa çözüm bulmaları için çağrıda bulundu.


2 milyon kişinin yaşadığı Adana’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 600 bini geçti. Okulların ve Adana Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte her geçen gün büyüyen trafik sorunu ise vatandaşları çileden çıkarttı. Seyhan ve Çukurova ilçelerindeki Alparslan Türkeş Bulvarı ile Çukurova ilçesindeki Adnan Kahveci Bulvarı’nda sabah 07.30 ile 08.30, akşam 17.30 ile 19.00 arasında


yaşanan trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik polislerinin bile yetersiz kaldığı kavşak ve bulvarlarda araç sürücüleri ise adeta isyan ediyor.



“Adana kaderine terk edilmiş”


Adana trafiğinde bazı vatandaşlar, trafik yoğunluğunun her geçen gün daha da arttığını ifade etti. Servet Akgün isimli vatandaş, Adana’da herkesin en az 1 arabası olduğunu ve Adana’nın yerel yönetimlerin kaderine terk edildiğini ifade etti. Bir taksi şoförü de, “Adana trafiği bayağı yoğun. Özellikle en önde gidenler dikkatsiz ve yavaşlar. En sağdan en sola geçiyor. Aileden herkeste araba var o yüzden trafik arttı” dedi.


Başka bir vatandaş ise Adana trafiğini ‘rezil’ olarak nitelerken, “Okulların açılışı ve insanların tatillerden dönmesi trafiği arttırdı. Adana İstanbul trafiğiyle yarışamaz. Adana rezil durumda” diye konuştu.


Fatma Engin isimli servis şoforü ise, “Adana’nın trafiği berbat, rezil. İşe yetişemiyoruz. Belediye mi, karayolları mı, kimse bunun sorumlusu bir çözüm bulsun. Adana trafiği İstanbul’dan daha da fazla. Bir çözüm bulunmalı” ifadelerini kullandı.




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