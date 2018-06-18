Adana’da 42 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi’nde bir kaçak içki imalathanesinde 2 bin litre satışa hazır, 5 bin litre de bekletilmekte olan 7 bin litre kaçak içki ele geçirdi. Polis yine Mıdık Mahallesinde ikinci adrese yaptığı baskında ise bu kez 3 bin 500 litre satışa hazır, 32 bin litre ise bekletilmekte olan kaçak içki ele geçirdi. Polis iki operasyonda 4 kişiyi gözaltına alırken, ele geçirilen içkiler ise olay yerinde dökülerek imha edildi.

Polisin elde ettiği kaçak boğma rakının 70’lik diye tabir edilen 60 bin 714 şişe rakıya denk geldiği belirtildi.