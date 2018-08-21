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21 Ağustos 2018 12:21

Adana’da bayramlaşma

Adana Valiliği tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Adana’da bayramlaşma

21 Ağustos 2018 12:21


75. Yıl Sanat Galerisinde halkın da katılımıyla düzenlenen törende, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin, İYİ Parti Adana Milletvekili İsmail Koncuk, Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, komutanlar yer aldı.


Vali Demirtaş, törene katılan vatandaşların tek tek bayramlarını tebrik etti.


Bürokrasiden iş dünyasına, siyasetten sivil toplum kuruluşlarına kadar pek çok önemli ismin katıldığı bayramlaşma etkinliğinin ardından çeşitli ikramlar yapıldı.




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