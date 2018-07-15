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15 Temmuz 2018 16:56

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

Adana’da meydana gelen trafik kazasında 1’i kadın 3 kişi hayatını kaybetti, 3’ü çocuk 6 kişi ağır yaralandı.

Adana’da feci kaza: 3 ölü, 6 yaralı

15 Temmuz 2018 16:56


Edinilen bilgiye göre, Mersin’e denize giden aile 27 VP 325 plakalı kamyonet ile memleketleri Gaziantep’e dönüşe geçti. Kamyonet, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana’nın Sarıçam ilçesi kesiminde bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet bariyerleri sökerken araç yön levhalarına çarpıp durabildi. Bu arada kamyonette bulunan 1’i kadın 3 kişi araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Görgü şahitlerinin olay yerine çağırdığı ambulanslarla kazada yaralanan 3’ü çocuk 6 kişi ise Balcalı Hastanesi ve Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olay yerine gelen polis kazayla ilgili inceleme başlattı. İlk belirlemelere göre yolda fren izi olmadığı için sürücünün uyumuş olabileceğinden ya da aniden park alanına girmek isteyince kazanın meydana gelmiş olabileceğinden şüpheleniliyor.


Polis kazada ölen ve yaralanan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.




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