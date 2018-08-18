Adana’da ‘Huzur ve Güven Uygulaması’ yapıldı

Kurban Bayramı’nı vatandaşların huzur ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelindeki yollarda ve umuma açık yerlerde “Adana Huzur ve Güven Uygulaması-10” adı altında denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlere 255 kara ekibi, 1 hava ekibi, 2 bin 120 personel ve 4 eğitimli dedektör köpeği katıldı. Ekipler, uygulamanın yapıldığı yerlerde geniş güvenlik önlemi alarak, şüpheli araçları durdurup arama yaptı.

Denetimlerde, 16 bin 230 şahsa Genel Bilgi Toplama (GBT) yapılarak, çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 72 kişiye yapılan adli ve idari işlemde 79 bin 920 lira idari para cezası ve 27 iş yerine idari işlem uygulandı. Ayrıca ruhsatsız 14 tabanca, bunlara ait 14 şarjör ile 203 adet dolu fişek, 9 adet ruhsatsız av tüfeği ve bunlara ait 72 adet kartuş, 5 adet muşta, 2 adet sallama diye tabir edilen 7 adet kesici ve delici alet, 40 adet ecstasy hap, satışa hazır paketlenmiş halde 10 paket skunk maddesi, 420 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulamada 5 bin 83 araç kontrol edilip toplamda 96 araca 71 bin 200 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da birim müdürleriyle uygulama bölgelerini denetleyip, vatandaşlarla sohbet etti. Yıldız, yaptığı açıklamada, vatandaşların Kurban Bayramı’nı huzur ve güven ortamında geçirebilmelerini sağlamak amacıyla bu uygulamayı yaptıklarını belirterek vatandaşların bayramını kutladı.