Adana’da İHA’nın 15 Temmuz destanını anlatan fotoğraf sergisi açıldı

Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, “15 Temmuz gibi bedeli ağır ödenmiş hatıraları diri tutmak, ders çıkarmak lazım. İhlas Haber Ajansı’nı tebrik ediyorum” dedi.

15 Temmuz gecesi İHA muhabirlerinin objektiflerine yansıyan fotoğraflar, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda vatandaşların görüşüne sunuldu. Serginin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 15 Temmuz gibi bedeli ağır ödenmiş hatıraları diri tutmanın, ders çıkarmanın önemine vurgu yaparak, İhlas Haber Ajansı’nı tebrik etti.

15 Temmuz şehitlerine rahmet dileyen Sözlü, 15 Temmuz’un milletin bir daha hain kalkışmalara fırsat tanımayacağının yegane mesajı olduğunu belirterek, “Ortadoğu halklarının dökülmüşlüklerine, şuursuzluklarına, onların tükenmişliklerine baktığımız zaman 15 Temmuz direnişinin ne demek olduğu daha iyi anlaşılır. 15 Temmuz, milletimizin tek vücut olarak, her türlü katmandan insanlarımızın bir araya gelişidir. Onun için 15 Temmuz aslında aydınlık Türkiye’nin müjdecisi bir duruştur. Bunu yapabilmek geleceğe, iradeye sahip çıkmaktır” diye konuştu.

Fotoğraf sergisi daha sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak’ın kestiği kurdele ile açıldı. Kurdelenin kesilmesinin ardından Sözlü sergiyi gezerek, İHA Adana Bölge Müdürü Adanan Kulak’tan fotoğraflar hakkında bilgi aldı. Sergilenen fotoğrafları vatandaşlar ilgiyle inceledi.

Fotoğraf sergisinin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ramazan Akyürek, Türkiye Gazetesi Bölge Temsilcisi Cumali Geleri, İhlas Holding’e bağlı birim yöneticileri ve daire başkanları katıldı.