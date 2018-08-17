Adana’da kurbanlıklar pazardaki yerlerini aldı

Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarında incelemelerde bulunan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, “Hayvanlardaki küpe konusunda bakanlığımızın yeni uygulaması var. Cep telefonundan ‘gerçek mi sahte mi?’ diye anında sorgulayabiliyoruz” dedi.

“Adana piyasasında şuan 150 bin kurbanlık küçükbaş var”

Tekin, Kozan, İmamoğlu, Aladağ, Saimbeyli, Feke ve Tufanbeyli bölgelerinde yetiştirilen kurbanlıklar ile şehre inen çiftçilerin hayvanlarını satıp emeklerinin karşılığını almalarını ümit ettiklerini söyleyerek, “Adana piyasasında şu an 150 bin civarında kurbanlık küçükbaş hayvanımız var. 120-130 bin civarında yıllık kurban kesimimiz oluyor. Şu an talebi karşılayacak düzeydeyiz. Piyasada canlı hayvan kilo başına 22 TL olarak açıklandı. Tabi pazarlık şartları bazen aşağı bazen yukarı olabiliyor” diye konuştu.

“Kurbanlık hayvan gösterişli, besili olmalı”

Vatandaşın kurban alırken dikkat etmesi gereken noktalar olduğunu ifade eden Tekin, “Kurbanlık hayvan gösterişli, besili olmalı. Gözleri canlı parlak olmalı, ağzından burnundan su, salya akmamalı, zayıf hayvanların kurban olması dinen ve sağlık açısından uygun değil. Kuyruk, tırnak, dişi hayvanın memesinde kesik olmamalı. Gebe olabileceklerinden dolayı dişi hayvan kesimlerini önermiyoruz” şeklinde konuştu.

Adana’da yaklaşık 30 yerde kesim noktası, 50 yerde de satış noktası oluşturduklarını vurgulayan Tekin, şunları kaydetti:

“Bizler de denetimlerimizi yapıyoruz. Yaptığımız denetimler kapsamında hayvanların kulak küpesi olup olmamasını kontrol ediyoruz. Kulak küpesi olgusu artık oturmuş durumda. Vatandaşlar, kurbanın atıklarını imkan varsa derin çukurlar açıp gömmeli. Bu imkan yoksa sağlam poşetlere konulup çöplere atılmalı. Sokaklara, ulu orta yerlere atıklar atılmamalı. Yaz döneminde birçok mikrop üremesi ve kurban sonrası birçok enfeksiyona neden olabilir. Vatandaşlarımızın bu konulara dikkat etmesini öneriyoruz.”

“Küpe konusunda da bakanlığımızın yeni uygulaması var”

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bayram süresince gerekli kontrolleri yapacaklarının altını çizen Tekin, “Küpe konusunda da bakanlığımızın yeni uygulaması var. Uygulama ile cep telefonundan ‘gerçek mi sahte mi?” diye anında sorgulayabiliyoruz, anında müdahale edebiliyoruz. Tespit pazar yerinde yapılabiliyor. Devletimiz tarafından nasıl insanlar kayıt altındaysa hayvanlarda kayıt altında” ifadelerini kullandı.