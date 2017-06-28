Adana’da ölümüne serinlik

Afrika sıcaklarını bekleyen Adana’da termometreler 38 dereceyi gösterdi. Dinlenme parklarının müdavimleri her yaz olduğu gibi yaşlılar ve çocuklu ailelerdi.

Sıcaktan bunalan gençler de yüzmenin yasak olduğu sulama kanalları ve Seyhan Baraj Gölü’ne yoğun ilgi gösterdi.

Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, sulama kanallarında olası boğulmaların engellenmesi amacıyla vatandaşların tutunabileceği halatlar yerleştirdi.

Kanala girişin engellenmesi için her türlü fiziki önlem alınmasına rağmen gençler, her yıl onlarca kişinin hayatını kaybetmesine aldırış etmeyerek sulama kanallarında yüzme keyfi yaptı. Küçük yaştaki çocukların da elektrik çarpma riskini bile düşünmeden parklardaki süs havuzlarında oynadığı görüldü.

"Polis gittikten sonra yeniden geliyorlar"

Yurt Mahallesi’ndeki Mavi Bulvar’da yaşayan Erdal Kum isimli vatandaş, yüzerken boğulma tehlikesi yaşayan vatandaşlar için sulama kanalına gerilen halatların faydalı olabileceğini belirterek, "Burada boğulma çok olmuyor ama yüzenler çok fazla. Onlarca polis arabası bunları kovalıyor ama polis gittikten sonra yeniden geliyorlar" dedi.

"Yüzmeyi bu kanalda arkadaşım öğretti"

Sulama kanalında serinlemeye çalışan 14 yaşındaki Mehmet Yılmaz, yüzmeyi bilenler için sulama kanallarının keyifli olduğunu ifade ederek, "Yüzmeyi bilmiyorsan boğulur ölürsün, lahmacununu yeriz. Su serin ve soğuk. Korkulukların altından da atlıyoruz, üstünden de atlayabiliyoruz. Günde 3-4 saat yüzüyoruz. Bazen akşama kadar yüzüyoruz. Bir tehlikeli yanı var, polisler geldiğinde ayakkabıları atıyor, giysileri götürüyor. Biz de onlardan korkup kıyafetleri köprünün altına saklıyoruz" diye konuştu.

Yüzmeyi bu kanalda arkadaşından öğrendiğini söyleyen Yılmaz, "Bir arkadaşıma da yüzme öğrettik, her yerden atlıyor. Biz önlem alıyoruz. Ayağımıza kramp girdiğinde ip bağlıyoruz. Köprüye tutunuyoruz. İple kendimizi tutuyoruz, çıkıyoruz. Havuzu bedava yapsınlar biz de havuzda yüzelim" şeklinde konuştu.