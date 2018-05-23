Adana’da park kavgasında ölenlerin cenazesini aileleri aldı

Olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Tahsilli Mahallesi’nde meydana geldi. İsa Sancar, yanına aldığı babası Cuma Sancar ile birlikte 01 AAP 051 plakalı pikabını Hasan Aydın’ın evinin ve iş yerinin önüne park etti. Bunun üzerine Aydın ailesi Sancar’dan aracını iş yerinin önüne park etmemesini istedi. Ancak Sancar pazara geldiğini, başka yere park edemeyeceğini söyledi. Bu cevap üzerine iki taraf arasında tartışma başladı. Çıkan kavga sonucu silahla yaralanan Erkan, Sedat, Hüseyin, Kerem ve Cahit Aydın hastaneye kaldırıldı. Gece saatlerinde hayatını kaybeden Hüseyin Aydın ve Kerem Aydın, yapılan otopsilerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Cenazelerin alındığı sırada Aydın ailesinden bazı kişiler ayakta durmakta zorlandı. Cenazeler önce Tahsilli Mahallesi’ndeki evlerine, sonra defnedilmek üzere Buruk Mezarlığı’na götürüldü.