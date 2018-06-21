Adana’da soğan ve patatesin ekim alanı azaldı, fiyatlar tavan yaptı

5 TL olduğunu bununda iç piyasaya daha yüksek fiyatlarla yansıyacağını söyledi.

Adana’da ekim alanı azalan soğan ve patates hasat edilince iklim koşullarından dolayı oluşan mantar hastalıkları yüzünden verim alınamadı, fiyatlar arttı. Fiyatların 7 TL’yi bulmasıyla Ekonomi Bakanlığı devreye girerek patates ve soğanın ithal edileceğini bildirdi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, bu yıl Adana’da soğan hasadının havaların sıcaklığından dolayı erken yapıldığını belirterek, “Yağışların çok olması, havaların sıcak gitmesinden dolayı soğanda mantar hastalıkları oldu ve verim alınamadı geçen yıla oranla yüzde 50 verim düşüklüğü yaşandı. Soğanın ilk etapta fiyatı azdı hasatta da verim düşünce fiyat hızla yükseldi. Adana’da en son geçen mayıs ayı sonunda 1.40 TL iken şuan Reyhanlı’da tır üzerinde soğanın kilosu 4-4,5 TL ve bu iç piyasaya daha yüksek fiyatta yansıyacak. Soğanda tüm bölgelerde hastalıklar oldu ve piyasada arz talep dengesinde sıkıntılar oldu. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin açıklamasına göre yurtdışından soğan-patates ithal edilecek. Bu ithal süreci en azından 10 gün sürecek ama 10 güne Amasya’daki soğanların hasadı başlayacak. Reyhanlı soğanının da hasadı 10 gün daha sürecek. Amasya’da da afetler yaşandı ama verim düşük olursa bu fiyatlar bu şekilde seyredecektir” diye konuştu

Doğan, Adana’da 35 bin dönümün üzerinde soğan ekildiğini geçen yıllara oranla soğan ekiminin Adana’da azaldığını ifade ederek, “Adana’da soğan ekim alanı geçen yıl 41 bin dönümken 35 bine düştü. Verim düşüklüğü de olunca çiftçi zarar etti. Bu yıl az ekildi” dedi.

Patates de aynı soğan gibi havaların sıcak gitmesi ve yağış olmasından dolayı mantar hastalıkları oluştuğunu belirten Mehmet Akın Doğan, “Bunlar oluşunca verim az oldu depolardaki patatesler, soğanlar tüccarlar tarafından ‘Adana’da nasıl olsa çıkacak’ düşüncesiyle piyasaya sürüldü. Adana’da verim düşük olunca hayal kırıklığı oluştu. Adana’da ilk patates hasadı başladığında 1-1.20 TL arasındaydı şimdi birden bire tırmandı. Patatesin fiyatı tarlada 3-3.20 TL arasında değişmekte. Soğan gibi patates de şuan yüksek fiyatlarda. Niğde patatesi çıkınca fiyatların düşeceğini umut ediyoruz” şeklinde konuştu

Doğan, geçen yıl soğan ve patateste zarar eden çiftçilere teşvik ve destek verilseydi ekim alanlarının daha fazla olacağını verimin düşük olsa bile fiyatın bu kadar yükselmeyeceğini kaydetti.

Güngör Tekin isimli esnaf ise Niğde’nin malının ambarlarda kaldığını ucuz olduğunu ve satılmadığını ifade ederek, “Türkiye’de tek Adana’nın ve Reyhanlı’nın eline kaldı. 5 ton alacak yerde verim yapmadı, mal yapmadığı içinde arttı. Geçen hafta 2,5 TL’ydi. Şimdi Adana halinde 3-3.30 TL. Benim tarlamdan gelmiyor komisyonculara gittiğimde alamıyorum. Geçen yıl bu aylarda 75 kuruş, 1 TL’ydi. Soğanı 30 kuruşa alıp 75 kuruşa satıyorduk. Şimdi 2.30 TL ikinci soğan. Büyük soğana 5 TL diyorlar bu hafta alamadım ve tezgaha koyamadım” diye konuştu.

Soğan alan bir vatandaş da fiyatların çok pahalı olduğundan yakınarak, “Mutfağımıza alıp da kullanamıyoruz geçen hafta bu haftadan güzeldi. Niye arttığını bilmiyorum” dedi.