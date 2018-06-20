Adana’da sulama birliklerine yeni başkanlar atandı

Adana’da sol sahilde yer alan 11 Sulama Birliği’nin başkanlığına Şafak Çetin, sağ sahilde bulunan 10 Sulama Birliği’nin başkanlığına ise İrfan Hazır getirildi.

Güney Yüreğir Sulama Birliği’nde düzenlenen toplantıda konuşan DSİ Genel Müdürlüğü İşletme ve Bakım Daire Başkanı Mehmet Uğur Yıldırım, 19.04.2018 tarih, 7139 Saylı Kanun’un 47. Maddesiyle yapılan değişiklikle 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’nun yeniden düzenlendiğini hatırlattı.

6172 sayılı kanunun “Başkanlığın oluşumu ve başkanın görev ve yetkileri” başlıklı 9’uncu maddesinin 2. fıkrasında, “Başkan, DSİ’nin teklifi üzerine Bakan tarafından kamu personeli arasından dört yıla kadar görevlendirilir. Süresi sona eren başkanın yeniden görevlendirilmesi mümkündür“ denildiğini açıklayan Mehmet Uğur Yıldırım, bu hüküm kapsamında yeni atanan birlik başkanlarına her türlü desteğin verileceğini ifade etti.

Birlik Başkanları Şafak Çetin ve İrfan Hazır’a görevlerinden başarılar dileyen Yıldırım, yeni dönemde başkan ve personelin motivasyonunun üst seviyede sağlanacağını kaydetti.