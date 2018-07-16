Adanalılar 15 Temmuz Nöbetinde

Adana’da binlerce vatandaş Merkez Park’ta bir araya gelerek 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbetini tutuyor.

Akşam saatlerinde parka gelen vatandaşlar yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alındı. Park içerisine yerleştirilen dev sahnede 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle kısa film gösterimi yapıldı. Film gösteriminin ardından şehitler için Kura-an’ı Kerim okundu. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da yaptığı konuşma Adana halkına sinevizyon ile canlı izletildi.

Adana Valisi Mahmur Demirtaş, Allahınıza kurban, 15 Temmuzda sokaklarda caddelerde meydanlara çıktınız. Darbecilere darbe vurdunuz. Allahınıza kurban Adana’da diyerek, vatandaşı selamladı. Vali Demirtaş şöyle devam etti;” 15 Temmuz millettir, vatandır, bayraktır, devlettir ve ezandır. 15 Temmuz milletimizin İstiklal ve İstikbal mücadelesidir. 100 yıl önce 7 düvele haddini bildiren Çanakkale ruhuyla özdeş bir ruhtur. 15 Temmuz yerli ve yabancı işbirlikçilerine kurt postundaki kuzulara haddini bildirme günüdür. 15 Temmuz diriliş vaktidir, bir milletini uyanışı küllerinden yeniden doğuşudur. 15 temmuz işgal ve iç savaş denemesine karşı durmaktır. Darbeye darbe yapmaktır. 15 temmuzda 7 düveli arkasına alan bir ihanet çetesinin 40 yıllık planını bir gecede bozarak, tarihimizi yeni bir zaferi ekledik” ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hüseyin Sözlü ise Adanalılara şöyle seslendi;” 15 Temmuz 2016’da doğrudan hükümete devlete yönelik iç savaş kaos ortamı yaratmayı amaçlayan hain bir kalkışma ile aziz milletimiz karşı karşıya kalmıştır. Allaha şükürler olsun ki, milletimiz kendi iradesine sahip çıkmış. Daha fazla demokrasi daha fazla hukuk diyerek, Cumhuriyetimizin kazanımlarını ortadan kaldırılmasına yönelik yapılan darbe kalkışmasına fırsat vermemiştir. Adana’da milletimize karşı, doğrudan göğüs göğüse kaldığımız bir çatışma ortamı olmamıştır. Buna cesaret edilmemiştir. Adanalı hemşerilerimizde buna fırsat vermemiştir” dedi.

İki sene önce çok karanlık bir gece olduğunu vurgulayan Ak Parti Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu,”Ben o geceyi Ankara’da yaşamış bir kardeşinizim. Ama bir sürü hesap yapmışlardı. Ertesi gün ile ilgili bir sürü plan vardı. Vatanımıza milletimize kast etmek istediler. Bir şeyi unuttular, bu milletin ayağında çarık olmadan nasıl Çanakkale zaferinde destan yazdığını unuttular. Aynı milletimiz yalın ayak çıkarak meydanlara, tankların önüne göğüs nasıl siper edilir, vergilerimizle alınan üniformaları giyen teröristlerce üzerine doğrulan silahlara nasıl dimdik durulmuş, F16’ya nasıl kafa tutulurmuş hepsini milletimiz dünyaya gösterdi. Bu cesareti bu yürekliliği gösterecek başka bir millet yok. Bunu ancak biz yapardık ve biz yaptık. Bütün dosta düşmana göstermiş olduk. Bu birlik beraberlik tablosu, demokrasi zaferimizi, birlik beraberliğimize sahip çıkışımızın bu güzel göstergesi, tüm dünyaya yine mesaj veriyor. Bu ülkenin dimdik ayakta olduğunu gösteriyor” sözlerini kaydetti.

Sarıeroğlu konuşmasının ardından, vatandaşlarla öz çekim yaptı. Bir vatandaş ise ağlayarak Sarıeroğluna sarıldı.

15 Temmuz Destanı nöbeti devam ettiği sırada saatler 00.13 gösterdiği an şehir genelinde sela sesleri yükseldi.

Adanalılar 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü nöbetini tutmaya devam ediyor.