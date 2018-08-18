Alkollü şahıs kendi evini yaktı

İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra, alkollü şahıs polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Seyhan İlçesi Onur Mahallesi 45145 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkollü olan Hasan Ulam, oturduğu evi yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ulam daha sonra kendisini evin bir odasına kapattı. Mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ulam gözaltına alınacağını anlayınca, polislere direndi. Polis ekipleri uzun bir uğraş sonrasında şahsı gözaltına alarak karakola götürdü.