Alüminyum profil çalan 3 çocuk yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tren demir köprüsüne çıkan 3 Suriyeli çocuk, köprünün raylarını aydınlatan ışıklandırma sisteminin alüminyum profilleri çalmaya başladı. Bu arada güven tim ekipleri, devriye görevi yaparken hırsızlık yapan çocukları tespit etti. Polis, hemen çocukların yanına çıkarak suç üstü yakaladı. 3 Suriyeli çocuğu çaldıkları malzemelerle köprüden indiren güven tim ekipleri, polis merkezi ekiplerine teslim etti. Bu arada çocukların güldüğü görüldü.