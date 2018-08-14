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14 Ağustos 2018 13:08

Alüminyum profil çalan 3 çocuk yakalandı

Adana’da rayların ışıklandırmasında kullanılan alüminyum profilleri çalan 3 Suriyeli çocuk, suç üstü yakalandı.

Alüminyum profil çalan 3 çocuk yakalandı

14 Ağustos 2018 13:08


Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan tren demir köprüsüne çıkan 3 Suriyeli çocuk, köprünün raylarını aydınlatan ışıklandırma sisteminin alüminyum profilleri çalmaya başladı. Bu arada güven tim ekipleri, devriye görevi yaparken hırsızlık yapan çocukları tespit etti. Polis, hemen çocukların yanına çıkarak suç üstü yakaladı. 3 Suriyeli çocuğu çaldıkları malzemelerle köprüden indiren güven tim ekipleri, polis merkezi ekiplerine teslim etti. Bu arada çocukların güldüğü görüldü.




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