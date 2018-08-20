Anız yakma sorunu çözülemiyor

Dr. İbrahim Ortaş, Çukurova Bölgesi’nde yapılan uyarı ve cezalara rağmen çevreye ve tarım alanlarına zarar veren anız yakılmasının önüne geçilemediğini bildirdi.

Prof. Dr. Ortaş, yaptığı açıklamada, Çukurova’da buğday ve mısır hasadı sonrası çiftçilerin yanlış bir algı ile yeniden tohum yatağı hazırlamak için topraklarına organik madde kazandıracak olan anızları yakarak toprak işlemeye geçtiklerini söyledi. Konuyu değişik ortamlarda çiftçilere ve devlet yetkililerine anlattıklarını ifade eden Ortaş, “Görünüşte herkes aynı fikirde ancak sırtınızı döndüğünüzde yine de çiftçilerimizin bir kısmı bildikleri yolla anızlarını yakmaktadırlar. Bilimsel olarak anızın bilinenden toprak verimliliği ve canlılığına zararı yanında ayrıca atmosfere salınan CO2 gazı ve diğer ekosistem unsurlarını da yok etmektedir. Yangın doğal olarak bir tek anız yakmıyor aynı zamanda tür ve çeşidini bilmediğimiz birçok canlının da yok olmasına neden olmaktadır. Sorunu bir türlü çözemedik” dedi.

Anız yangınının doğa ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerinin geniş olarak araştırıldığını vurgulayan Prof. Dr. Ortaş, şöyle devam etti:

"Kısa sürede çiftçinin toprağını kolay işlemesi, yabancı ot kontrolü, hastalık etmeni ve yanma sonucu oluşan zararlı kontrolü ve toprak organik maddesinin hızla mineralize edilmesi gibi avantajları var gibi gelebilir. Ancak uzun sürede anız yangının toprak kalitesinin ve verimliliğin düşmesine çok olumsuz etkileri açık ve nettir. Eldeki somut veriler ile anızın yakılmaması konusunda yapılan birçok girişim yapıldı. Ancak anız yakma sorununu bir türlü çiftçi ve üretici bazında çözemedik. Konunun çiftçiler açısından maddi boyutu çok önemli. Ancak torunlarına bırakacağı yarının nasıl yok ediyor onu anlatmakta zorlanıyoruz. Çiftçinin yapması biraz daha konu hakkında geleceğe ilişkin sorumluluk, doğadaki canlıların varlıkları konusunda duyarlılık ve ekosemin bize kazandırdığı gıda güvenliği farkındalığı bilinci ile davranması. Siyasilerin yapması gerekenler var, anız yakan çiftçiler için işini yapan kolluk kuvvetlerine veya adliyeye etki etmemesi ve anız yakılmasının da bir milli mesele olduğunu seçmenlerine bildirmeleri beklenir.

Devletin yapması gerekenler vardır. Bizim gibi sosyolojisi yukarıdan aşağı tanzim edilen toplumlarda devletin yaptırım gücü halen çok önemli ve etkilidir. Birçok ilgili kuruluş bu konuda belirli önemleler aldılar. Bunlardan biri cezai yaptırım şöyle ki Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018/1 No’lu tebliğine göre anız yakanlara her dekar için 48,58 TL idari para cezası uygulamasının yapılması."

Çevre bilinci açısından doğanın tahribine seyirci kalamayacaklarını ve rıza gösteremeyeceklerini ifade eden Prof. Dr. Ortaş, “Unutmayalım bu dünyanın sahibi yalnızca biz insanlar değiliz. Yer yüzeyi bütün canlıların ortak yaşam alnıdır. Buna saygılı olalım” şeklinde konuştu.