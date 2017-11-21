Diğer
Kategoriler
21 Kasım 2017 09:33

Araba fuarı değil emniyet bahçesi

Adana polisi, Fransa ve İspanya’dan çalındıktan sonra motor şase numarası değiştirilerek satılmak üzere Adana’ya getirilen bir otomobil ve bir cip ile birlikte piyasa değeri 3 milyon lira olan 9 araba ele geçirdi.

Araba fuarı değil emniyet bahçesi

21 Kasım 2017 09:33


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri 4 kişilik bir şebekenin Avrupa’dan araç çalarak şase numarasını değiştirip fiyatının üçte birine Adana’da satmaya çalıştığı bilgisine ulaştı. Aynı zamanda aynı şahısların Gürcistan, Azerbaycan gibi ülkelerden getirilen araçların süreleri dolmasına rağmen Türkiye’de tutmaya devam ettikleri ve bunların da şase numarasını değiştirerek satmaya çalıştıklarını belirledi. Polis şebekeyi şafak vakti 15 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyerek çökertti.



Fransa ve İspanya’dan çalmışlar


Polis yaptığı operasyonda biri otomobil, biri de cip olmak üzere iki aracın Fransa ve İspanya’dan çalındığını ve şase numarasını değiştirerek burada satmaya çalıştıklarını belirledi. Polis araçlardan cipin gerçek fiyatının 900 bin lira olduğunu burada ise 300 bin liraya satmaya çalıştıklarını, üstü açık lüks otomobilin ise gerçek fiyatının 500 bin lira olduğu bunu da 175 bin liraya satmaya çalıştıklarını tespit etti. Ayrıca polis operasyonda toplam 1 cip, 8 otomobil ele geçirdi. Ele geçirilen otomobil ve cipin piyasa değerinin 3 milyon lira olduğu da öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 zanlı, sorgularında suçlamaları kabul etmedi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.



Emniyet araba fuarına döndü


Emniyet ele geçirdiği 1 cip ve 8 otomobili emniyetin bahçesinde sergiledi. Üstü açık otomobil ve cip emniyete gelenler tarafından büyük ilgi gördü. Emniyet bahçesi adeta araba fuarına döndü. Polis şimdi otomobillerin sahiplerini bularak onlara teslim etmek için çalışma başlattı. Fransa ve İspanya’dan çalınan lüks araçların teslimi için de konsolosluklarla irtibata geçildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    17°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    17°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç