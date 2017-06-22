Diğer
Kategoriler
22 Haziran 2017 18:03

Arsa cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

Adana’da 1.

Arsa cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

22 Haziran 2017 18:03

5 metrelik arsa için baba ve oğlu öldüren, şahıs ve oğlu tutuklanırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak’ta 19 Haziran günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, İslam Alçelik (47) Yenibey Mahallesi’nden ev satın aldığı evin 1.5 metrelik arazisi için komşusu Mehmet Ö. (70) ile kavga etti. Kavgaya iki şahsın oğulları Yusuf Alçelik (17) ile Turgay Ö.’de (35) karıştı. Kavga büyüyünce Alçelik ailesinden Halit A., Serdar A., Ercan A. ve Hasan S.’de tabanca ve pompalı tüfeklerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Mehmet Ö. ile oğlu Turgay Ö. de bıçak çekti. Kavgada İslam Alçelik ile Yusuf Alçelik yaralandı. Saldırgan baba ve oğlu olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak baba ve oğul yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra cinayeti işlediği ileri sürülen Mehmet Ö., oğlu Turgay Ö. ile kavgaya karışan 4 zanlı ve evi satan Mehmet G. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, baba ve oğlu tutuklandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Cuma
    Açık
    32°C
  • Cumartesi
    Açık
    36°C
  • Pazar
    Sıcak
    36°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
ADANA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 27 RAMEZÂN 1438
  • 22 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:08
  • Güneş :05:13
  • Öğle :12:51
  • İkindi :16:43
  • Akşam :20:10
  • Yatsı :21:57
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!