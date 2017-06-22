Arsa cinayetinde baba ve oğlu tutuklandı

5 metrelik arsa için baba ve oğlu öldüren, şahıs ve oğlu tutuklanırken, kavgaya karıştığı ileri sürülen 5 kişi tutuksuz yarılanmak üzere serbest bırakıldı.

Olay, Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18064. Sokak’ta 19 Haziran günü akşam meydana geldi. İddiaya göre, İslam Alçelik (47) Yenibey Mahallesi’nden ev satın aldığı evin 1.5 metrelik arazisi için komşusu Mehmet Ö. (70) ile kavga etti. Kavgaya iki şahsın oğulları Yusuf Alçelik (17) ile Turgay Ö.’de (35) karıştı. Kavga büyüyünce Alçelik ailesinden Halit A., Serdar A., Ercan A. ve Hasan S.’de tabanca ve pompalı tüfeklerle olay yerine geldi. Bunun üzerine Mehmet Ö. ile oğlu Turgay Ö. de bıçak çekti. Kavgada İslam Alçelik ile Yusuf Alçelik yaralandı. Saldırgan baba ve oğlu olay yerinden kaçarken, yaralanan baba ve oğlu ise özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak baba ve oğul yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra cinayeti işlediği ileri sürülen Mehmet Ö., oğlu Turgay Ö. ile kavgaya karışan 4 zanlı ve evi satan Mehmet G. gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 5’i savcılıktan tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, baba ve oğlu tutuklandı.