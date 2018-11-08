Aşırı ilgi kurs kayıtlarını iptal ettirdi

Almanya'da hasta ve yaşlıların bakımını üstlenecek 50 bin kişilik bakıcı ihtiyacının yurt dışından karşılanması için başlatılan ve Adana'nın Kozan ilçesinde de açılacağı duyurulan bakıcı kursu kayıtlarının yoğun ilgiden dolayı iptal edildiği bildirildi.

Almanya Bakıcılar Birliği'nin, Almanya hükümetinden acilen yurtdışından yaşlılar ve hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak yabancı bakıcıların Almanya'da çalışma izinlerinin verilmesini istemesinin ardından sağlık sektöründe iletişimi sağlayan özel aracı bir firma Türkiye'de Sağlık Meslek Liseleriyle iletişime geçti.

Kozan Sis Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'de yaşlı ve hasta bakım hizmetleri için kurs açtı. Kasım ayında başlaması planlanan kurs için kayıtların başladığının duyurulmasının ardından hem ilçeden hem de Türkiye'nin dört bir yanından kursa kayıt yaptırmak isteyenlerin ilgisi aşırı seviyede olunca kurs kayıtlarını okul yönetimi iptal etmek zorunda kaldı.

Kursa aşırı ilgi ve karmaşaya, Almanya'nın 50 bin kişilik bakıcı ihtiyacının Türkiye'den karşılanacağının duyurulmasının sebep olduğu ortaya çıktı.