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27 Mayıs 2018 13:16

Asma tavan yaparken düşen işçi öldü

Adana’da Yüreğir Kaymakamlığı hizmet binası inşaatında 3.

Asma tavan yaparken düşen işçi öldü

27 Mayıs 2018 13:16

katta asma tavan yaparken iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde meydana geldi. Abdurrahman Sarıyıldız (58), sabah çalıştığı Yüreğir Kaymakamlığı hizmet binası inşaatına gelerek 3. katta asma tavan yapmaya başladı. Bir süre sonra işçi iskelede dengesini kaybedip merdiven boşluğundan bodrum kattaki beton zemine düştü. İşçi arkadaşları, hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıyıldız’ın öldüğünü belirledi. Kısa sürede polis de olay yerine gelirken, Sarıyıldız’ın olayı öğrenen yakınları inşaata akın etti. Sarıyıldız’ın öldüğünü öğrenen yakınları fenalık geçirdi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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