Bakan Çelik, iftar sofrasında gençlerle buluştu

Çelik iftar sonrasında gençlerle selfie çekildi.

Valiliğin düzenlendiği Güney Adana gençlik buluşmasına, Avrupa Birliği Bakanı (AB) ve Baş Müzakereci Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni, AK Parti milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde gençleri selamlayan Bakan Çelik, ”Hep beraber çalışarak, koşarak sizler yarın yönetici makamlarına geldiğinizde hepiniz için çok daha iyi bir ülke inşa etmiş olacağız. En büyük gücümüz kuvvetimiz avantajımız birlik ve dirliğimizdir. Türk, Kürt, alevi, sünni, Türkiye’de hepimiz eşit vatandaşız, hepimiz birinci sınıf vatandaşız. Aramızda çıkarılmak istenen nifaklara fitnelere kulak asmadan hep beraber güçle, kuvvetle, dirayetle geleceğe yürüyeceğiz. Hep beraber geleceğe umutla bakacağız, geleceği hep beraber kucaklayacağız. Ülkemiz büyük bir ülkedir, devletimiz büyük bir devlettir. Hepimiz bu devletin çatısı altında bu millete mensup olmanın onuru şerefi içerisinde yola devam ediyoruz. Bu güçle geleceğe bakıyoruz. O sebeple birliğimizi, kardeşliğimizi koruyalım. Ramazan ayının bize verdiği dersleri ramazan bittikten sonra diğer aylarda da yaşayalım. Hep beraber geleceğe el ele, kol kola yürüyelim. Bütün ailelerinize bütün sevdiklerinize Ramazan tebriğimizi iletin” dedi.

Ezan’ın okumasıyla oruçlar açıldı, ardından Bakan Çelik masa masa gezerek gençlerle sohbet edip dertlerini ve isteklerini dinledi. Daha sonra Bakan Çelik gençlerle selfie çekildi.