Bakan Pakdemirli’den tarımsal desteklemeler konusunda talimat

Adana çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Doğru, Bakan Pakdemirli’ye, öncelikli olarak Adana’da devam eden mısır hasadı ve oluşan piyasa hakkında bilgiler verdi.

Kurlardaki ve dünya piyasalarındaki fiyat artışı nedeniyle mısır alım fiyatlarının yurt içi piyasalarda artarak hak ettiği değeri bulacağına inandıklarını belirten Doğru, “Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat açıklayarak piyasalara müdahale etmesinin doğru olmayacağını, her türlü alım hazırlığının ve emanet alımın açılarak piyasaların bir süre daha izlenmesi gerektiğini bildirdik. Şu anda ithal mısırın Türkiye’ye giriş maliyetinin 220 dolar olduğunu ancak, dünyanın en kaliteli, GDO’suz yerli mısırımızın ise brüt 940 TL ‘den alıcı bulduğunu, bu fiyatın dünya fiyatlarının altında kaldığını, çiftçimizin satışta acele etmemesi şartıyla kısa süre içinde fiyatlarda artış beklediğimizi de bakanımıza ilettik” dedi.

İyi Tarım Uygulaması desteği bayramdan sonra da devam edecek

Doğru, Bakan Pakdemirli’nin, 2018 yılına ait henüz ödenmemiş olan İyi Tarım Uygulaması desteğinin Kurban Bayramı’ndan sonra ödeneceği müjdesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Bakanımız, görüşmemiz sırasında, desteklemelerle ilgili de yurt içi ve dünyada oluşan tarımsal ürün piyasaları ile üretim maliyetlerini takip ederek bir çalışma yapılması talimatı vermiştir. Tarım ve hayvancılığımızın kalkınması için çiftçimizin kazanması gerektiğini, bunun için de çiftçi temsilcileriyle devamlı yakın temas içinde olacaklarını söyleyen bakanımız, Eylül veya Ekim ayı içinde yakından takip ettiği Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinin sonuçlarını görmek için Adana’ya geleceklerini de ifade etmişlerdir.”

Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Müslüm Beyazgül de hazır bulundu.