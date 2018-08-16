Diğer
Kategoriler
16 Ağustos 2018 13:51

Bakan Pakdemirli’den tarımsal desteklemeler konusunda talimat

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin, tarımsal desteklemeler konusunda bakanlığının ilgili birimlerine, yurt içi ve dünyada oluşan tarımsal ürün piyasaları ve üretim maliyetlerinin takip edilerek, çalışma yapılması talimatı verdiğini bildirdi.

Bakan Pakdemirli’den tarımsal desteklemeler konusunda talimat

16 Ağustos 2018 13:51


Adana çiftçiler Birliği Başkanı Doğru, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile makamında bir görüşme gerçekleştirdi. Doğru, Bakan Pakdemirli’ye, öncelikli olarak Adana’da devam eden mısır hasadı ve oluşan piyasa hakkında bilgiler verdi.


Kurlardaki ve dünya piyasalarındaki fiyat artışı nedeniyle mısır alım fiyatlarının yurt içi piyasalarda artarak hak ettiği değeri bulacağına inandıklarını belirten Doğru, “Bakanımıza, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin fiyat açıklayarak piyasalara müdahale etmesinin doğru olmayacağını, her türlü alım hazırlığının ve emanet alımın açılarak piyasaların bir süre daha izlenmesi gerektiğini bildirdik. Şu anda ithal mısırın Türkiye’ye giriş maliyetinin 220 dolar olduğunu ancak, dünyanın en kaliteli, GDO’suz yerli mısırımızın ise brüt 940 TL ‘den alıcı bulduğunu, bu fiyatın dünya fiyatlarının altında kaldığını, çiftçimizin satışta acele etmemesi şartıyla kısa süre içinde fiyatlarda artış beklediğimizi de bakanımıza ilettik” dedi.



İyi Tarım Uygulaması desteği bayramdan sonra da devam edecek


Doğru, Bakan Pakdemirli’nin, 2018 yılına ait henüz ödenmemiş olan İyi Tarım Uygulaması desteğinin Kurban Bayramı’ndan sonra ödeneceği müjdesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:


“Bakanımız, görüşmemiz sırasında, desteklemelerle ilgili de yurt içi ve dünyada oluşan tarımsal ürün piyasaları ile üretim maliyetlerini takip ederek bir çalışma yapılması talimatı vermiştir. Tarım ve hayvancılığımızın kalkınması için çiftçimizin kazanması gerektiğini, bunun için de çiftçi temsilcileriyle devamlı yakın temas içinde olacaklarını söyleyen bakanımız, Eylül veya Ekim ayı içinde yakından takip ettiği Akdeniz Meyve Sineği mücadelesinin sonuçlarını görmek için Adana’ya geleceklerini de ifade etmişlerdir.”


Görüşmede, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Hayvancılık Genel Müdürü Muhittin Eyimaya, Gıda Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk ve Bitkisel Üretim Genel Müdürü Müslüm Beyazgül de hazır bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç