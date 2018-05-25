Bakan Sarıeroğlu, topuklu ayakkabıdan vazgeçiyor

Bakan Sarıeroğlu, “Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz. Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız” dedi.

AK Parti Adana İl Başkanlığında Bakan Sarıeroğlu’nun da katılımıyla 15 milletvekili adayının tanıtım toplantısı düzenlendi. Salonda basın mensupları ve partililerin yoğunluğu nedeniyle yerleşim krizi çıktı. Bakan Sarıeroğlu programın bir an önce başlaması gerektiğini belirterek olaya müdahale edip kalabalığın salon içerisine yayılmasını sağladı.

Daha sonra söz alan AK Parti Milletvekilleri Talip Küçükcan ve Necdet Ünüvar, yaptıkları konuşmada sözlerinin veda olarak algılanmaması gerektiğine dikkat çekerek millet için çalışmalarına devam edecekleri mesajını verdi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de milletvekili adayları Jülide Sarıeroğlu, Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Semih Can, Muhammed Aksoy, Mehmet Akif Özbil, Ramazan Çırak, Erol Kahraman, Reşan Arlıer, Necip Fazıl Cengil, Mehmet Gazioğlu, Muhammed Zeki Aç ve Zekeriya Yıldızoğlu’nu platforma çağırarak tanıttı.

Tanıtımın ardından söz alan Bakan Sarıeroğlu, “Bismillah diyerek memleketim, doğduğum büyüdüğüm hayatımın tamamını etkileyen, kültüründen etkilendiğim, kültürüyle büyüdüğüm çok kıymetli Adanalı hemşehrilerim. Günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah, bismillah diye başladığımız bugün 24 Haziran’a kadar yapacağımız gönülden çalışmalarla, vatandaşlarımızla inşallah bir araya gelerek gerçekleştireceğimiz faaliyetlerimizle gönülden inanıyorum hem Adana’mızda hem Türkiye’mizde gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse milletvekili seçimlerinde inşallah AK Parti olarak zaferle çıkacağız” diye konuştu.

Sarıeroğlu, Adana’ya daha çok istihdam sağlamak, sorunları daha güçlü politikalarla çözmek amacıyla var güçleriyle çalışacaklarını söyledi. Kendisini de tanıtan Sarıeroğlu, “Adana’nın evladı olarak milletvekilliği görevini yürüttüm. Has Adanalıyım. Köylü kızıyım, Yörüğüm . Adana’nın 15 ilçesini de yüreğinde barındıran Adana’nın evladıyım. Adanalılığımı kimseye tartıştırtmam. Tek sermayem emeğim” diye konuştu.

Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

“Bundan sonra beni son kez topuklu ayakkabıyla göreceksiniz. Seçim günü ve sonrasında hep birlikte sahalarda, vatandaşlarımızın sorunlarına, isteklerine, taleplerine güçlü şekilde cevap vermek için gönülden çalışacağız. Bu konuda bu kalabalıktan anlıyorum ki Adana AK Parti teşkilatımız 15 ilçesiyle bu çalışmayı yapmaya hazır.”

Ankaragücü’ne verdiği destekler nedeniyle bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildiğini hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, Adana Demirspor ve Adanaspor’a da destek vereceğini açıkladı.