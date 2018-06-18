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18 Haziran 2018 14:48

Başkan Çetin: "Her canlının yaşam hakkı korunmak zorundadır"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sakarya’nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda ayakları kesilmiş halde bulunan ve hayatını kaybeden yavru köpek için, “Bir savunmasız köpeğe bu vahşeti reva görenlere hukuk gereğini yapmalı.

Başkan Çetin:

18 Haziran 2018 14:48

Ancak ne yazık ki yasalarımız bu konuda yetersiz. Derhal adım atılmalı. Her canlının yaşam hakkı korunmak zorundadır” dedi.


Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin vicdanları kanattığını ifade eden Başkan Çetin, “El kadar bir can, küçücük, kömür gibi gözleri ile dev gibi bir gerçeği haykırıyor; insanlık ölüyor. Bir fotoğrafa ne kadar uzun bakılabilirse, o kadar uzun baktım. Bir fotoğrafa ne kadar üzülebilirse insan, o kadar üzüldüm. Canlılara iyi davranmak bir lütuf değil, insan olmanın asgari bir değeri olmalı. Bunu yapanlar en ağır biçimde cezalandırılmalı. Ne yazık ki yasalarımız bu konuda yetersiz. Mevcut yasaya göre bir hayvanı öldürmenin cezası kapalı alanda sigara içmeyle, gürültü yapmayla eşdeğer. Hayvanlara yapılan işkence ve kötü muamelenin önlenmesi için adımlar atılmalı, hayvana şiddet cezasız kalmamalıdır. Çünkü her canlının yaşam hakkı korunmak zorundadır. Biz de belediye olarak bu konunun takipçisi olacak, toplumun eğitilmesi ve yasal düzenleme ile can dostlarımızın da yaşamını güvence altına alacağız” diye konuştu.



“Can dostlarımız için mücadeleye devam edeceğiz”


Çukurova’ya Türkiye’nin en iyi barınaklarından birini yaptıklarını ve hayvan dostu bir belediye olduklarını aktaran Başkan Çetin, “Çukurova Belediyemizin yaptırdığı bakımevinde can dostlarımız bahçeli alanlarında sevgi ve özgürlük içinde yaşıyorlar. Sokak hayvanlarına düzenli gıda desteği veren, refüjlere su yalakları koyan, kedi evleri yapan, can dostlarımızın olduğu bir dünyanın daha güzel bir yer olduğuna inanan bir belediye olarak can dostlarımızın iyi bir yaşam sürmesi için tüm çabamızı ortaya koymaya devam edeceğiz. Can dostlarımız için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hayat; tüm hayvanlarla ve doğayla birlikte güzel” şeklinde konuştu.




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