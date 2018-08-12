Başkan Çetin’den Türk Kızılay’ına kurban bağışı

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı’yı makamında ağırlayan Belediye Başkanı Soner Çetin, Kızılay’ının saygın bir yardım kuruluşu olduğunu belirterek, Türk Kızılay’ının her türlü doğal afet ve zorlu şartlarda büyük hizmetler verdiğini söyledi.

Türk Kızılay’ın ‘Kurban Bereketi Yıl Boyu Sürsün’ kampanyasına destek olan Başkan Soner Çetin, ihtiyaç olan her yere yetişmeye çalışan Türk Kızılay’ının, dünyanın en başarılı yardım kuruluşlarından olduğunu belirterek, “Kurban bağışlarını toplayıp, yıl boyunca paketleyerek ihtiyaç sahiplerine dağıtması büyük bir hizmet. Biz de bu hizmete katkıda bulunmak için, kurban bağışımızı Türk Kızılay’ına gerçekleştirdik. Milletimizin ‘Kurban Bayramı’nı şimdiden kutluyor, Türk Kızılay’ını da, bu anlamlı kampanya için kutluyorum” dedi.

Kızılay Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da, kurban bağışı nedeniyle Başkan Soner Çetin’e teşekkür ederek, “Kampanyamıza destek olan herkese teşekkür ederim. Çukurova Belediye Başkanımız Sayın Soner Çetin de, kampanyamıza destek vererek, öncülük etme nezaketini gösterdi. Bu topladığımız kurban bağışları, Türk Kızılay’ı tarafından uygun şartlarda kesilip, konserve halinde yılboyu ihtiyaç sahibi halkımıza dağıtılacaktır. Geçen yıl, tüm kurbanlarımızı bayramdan 3 gün önce bağış olarak almış ve kampanyamızı sonlandırmıştık. Bu yıl da yardımseverlerimizin kampanyamıza ilgi göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.