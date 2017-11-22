Başkan Çetin:"Uyuşturucu kullanma yaşı 9’a kadar düştü"

Sarıçam Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığının düzenlemiş olduğu "Sevginin Boşluğunu Maddeyle Doldurmayın" konulu panel, Çukurova Belediyesi Orhan Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Çok sayıda gencin ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulan gençlerin de katıldığı panelde, Uzman Psikolog Aygül Kılıç, uyuşturucu madde bağımlılığı ile kapsamlı bir bilgi verdi.

"Bir toplumu çökerteceksiniz uyuşturucuya alıştırın"

Panelde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, uyuşturucu kullanımının, çağın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, "Emniyet yetkilileriyle yaptığımız görüşmelerde, üzülerek söylüyorum ki, uyuşturucu madde kullanma yaşının 9’a kadar düştüğünü görüyoruz. Bir toplumu çökertmek istiyorsanız, bir ahlaken çökerteceksiniz, ikincisi ise o toplumu uyuşturucuya alıştıracaksınız. O toplum, kendiliğinden biter gider zaten. Biz Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet yaşamasını istiyoruz ve Cumhuriyet’e sahip çıkıyoruz. Çocuklarımızı uyuşturucudan korumak zorundayız" diye konuştu.

"Spor ve kültür kenti adana uyuşturucuya hayır"

Konuşmasında uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları anlatan Başkan Çetin, yakın dönemde yapılacak projelerle ilgili de bilgi verdi.

Çetin, çocukları ve gençleri uyuşturucudan korumak için ‘ne yapabiliriz’ diye düşündüklerini anlatarak, “Yakında bilboardlarda bizim sloganımızı göreceksiniz. ’Spor kenti Adana’, ’Kültür kenti Adana’, ’Uyuşturucuya Hayır’ sloganları ile narkotik timlerine ulaşabileceğiniz telefon numaraları o bilboardlarda olacak. Çukurova ilçemizdeki bazı parklarda, karanlık ve tenha alanlarda uyuşturucu kullanıldığını ve halkın o parklara girmeye çekindiğini, korktuğunu biliyorum. Bu konuda emniyet birimleriyle elbetteki istişare halindeyiz" dedi.

Çukurova Belediyesi’nin ilçe sınırlarındaki okullarda da bir çalışma başlatılacağını aktaran Başkan Çetin, şöyle konuştu:

"Çukurova Belediyesi olarak yakın zamanda okullarda uzman bir hekim, narkotik polisin ve psikologun bulunacağı, hem tıbbi, hem hukuki destekle uyuşturucu kullanmanın nasıl bir yıkıma neden olduğunu anlatmak, bir farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürüteceğiz. Ben, bugün burada bu panelde bulunan gençlerimizi yürekten kutluyorum. Sizler uyuşturucudan uzak duracaksınız ve sağlıklı bir topluma katkı sunacaksınız."

"9 yaşında uyuşturucuya başladı"

Konuşmanın ardından Uzman Psikolog Aygül Kılıç, uyuşturucu bataklığından kurtarılan 11 yaşındaki Selçuk K’yı örnek gösterdi. 11 yaşındaki Selçuk K’nın, yapılan kan tahlillerinde 2 yıldır uyuşturucu kullandığının tespit edildiğini belirten Aygül Kılıç, Türkiye’deki uyuşturucu kullanım yaşının her geçen gün aşağı doğru ilerlediğine dikkat çekti. Uyuşturucu batağından kurtulan gençler de, panele katılanlara, bu maddeden kurtulmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, uyuşturucudan uzak durmaları yönünde uyarı da bulundu.