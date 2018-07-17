Diğer
Kategoriler
17 Temmuz 2018 20:33

Başkan Karalar, Demetevler’de spor tesisinin temelini attı

ADANA (İHA) – Adana’nın Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Demetevler Mahallesi’ne yapılan spor tesisinin temel atma töreninde, çocukların emin yerlerde, güvenlikli yerlerde spor yapması ve annelerin başının ağrımaması için böyle bir tesisi yaptıklarını söyledi.

Başkan Karalar, Demetevler’de spor tesisinin temelini attı

17 Temmuz 2018 20:33


Merkez Seyhan ilçesi, Demetevler Mahallesi’nde yapılması planlanan, toplamda 6730 metrekare alanda yapılan spor tesisinin temel atma töreni, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından gerçekleştirildi. Karalar, spor tesisine Adana spor camiasının önemli ismi Ali Gülleri’nin verileceğini kaydetti. Demetevler Mahallesi’nde yapılacak olan spor tesisinin temel atma töreninde konuşan Karalar, Adana’nın en güzel ikinci tesisini Demetevler’e layık gördüğünü belirterek, “Ben iki oy fazla almak için asla halkımı kandırmam, asla yalan söylemem. Çok hızlı bitireceğiz burayı. Kadınlarımız, evlatlarımız gelecek burada spor yapacak ve çok mutlu olacaksınız” diye konuştu.


Okulların kapanmasıyla, annelerin akıllarının çocuklarında kalmaması için böyle bir tesis yaptıklarını vurgulayan Karalar, “Çocuklarınız emin yerlerde, güvenlikli yerlerde spor yapsınlar, kafanız ağrımasın diye yapıyoruz. Burada bir yürüyüş pisti var, gelip spor yapacaksınız. Caddeden kurtarıyoruz sizi” ifadelerini kullandı. Kadın vatandaşların semt pazarı yapılması konusundaki taleplerine de olumlu cevap veren Karalar, uygun yerin bulunması halinde, Demetevler’e semt pazarının yapılacağı sözünü verdi.


Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Karalar, butona bastı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADANA HABERLERİ
ADANA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    35°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç