Başkan Karalar, Demetevler’de spor tesisinin temelini attı

Merkez Seyhan ilçesi, Demetevler Mahallesi’nde yapılması planlanan, toplamda 6730 metrekare alanda yapılan spor tesisinin temel atma töreni, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından gerçekleştirildi. Karalar, spor tesisine Adana spor camiasının önemli ismi Ali Gülleri’nin verileceğini kaydetti. Demetevler Mahallesi’nde yapılacak olan spor tesisinin temel atma töreninde konuşan Karalar, Adana’nın en güzel ikinci tesisini Demetevler’e layık gördüğünü belirterek, “Ben iki oy fazla almak için asla halkımı kandırmam, asla yalan söylemem. Çok hızlı bitireceğiz burayı. Kadınlarımız, evlatlarımız gelecek burada spor yapacak ve çok mutlu olacaksınız” diye konuştu.

Okulların kapanmasıyla, annelerin akıllarının çocuklarında kalmaması için böyle bir tesis yaptıklarını vurgulayan Karalar, “Çocuklarınız emin yerlerde, güvenlikli yerlerde spor yapsınlar, kafanız ağrımasın diye yapıyoruz. Burada bir yürüyüş pisti var, gelip spor yapacaksınız. Caddeden kurtarıyoruz sizi” ifadelerini kullandı. Kadın vatandaşların semt pazarı yapılması konusundaki taleplerine de olumlu cevap veren Karalar, uygun yerin bulunması halinde, Demetevler’e semt pazarının yapılacağı sözünü verdi.

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Tesisin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Karalar, butona bastı.