Başkan Soner Çetin, her salı açılış yapıyor

Başkan Çetin, Karslı Mahallesi sakinlerine, mahallelerine yapılacak ve projesi yakın zamanda tamamlanacak olan Çanakkale Şehitler Parkı’nın müjdesini verdi.

Çukurova’da her salı açılış, her perşembe temel atma töreni yapan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Karslı Mahallesinde 6 Nolu Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Karslı Mahalle Muhtarı İrfan Kayagüç, yapılan hizmetler nedeniyle Belediye Başkanı Soner Çetin ve ekibine teşekkür etti.

Çukurova’daki kişi başına düşen yeşil alanın, Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu söyleyen Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Buna rağmen ilçeyi yeşillendirmek ve çağdaş, modern, daha yaşanılabilir bir kent oluşturmak için yeni projelere imza atıyoruz. Çukurova ilçemizde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha da artıracağız. Karslılar Mahallemize 5 yeni park yaptık. Bugüne kadar 27 parkımızı yeniledik, toplam 80 parkta imzamız var. Sıfırdan bir park yapmak zordur ancak eski parkı yenilemek daha zahmetlidir. Belediye başkanları eski parkları yenilemeyi genelde tercih etmezler. Biz hiç bu kompleksi taşımadık. 27 parkı yeniledik ve yenilemeye devam edeceğiz. Mahallede boş gördüğünüz alanlar, muhakkak bir park bir tesis olacak. Görev süremizin bitmesine 16 ay kaldı. Bu sürede, 2 büyük projeyi daha Karslılar Mahallesi’ne kazandıracağız. Bunlardan biri, 82029 sokakta yapacağımız içerisinde çocuk parkı, muhtarlık binası, çok amaçlı toplantı salonu, basket ve tenis alanlarının da olacağı Gençlik ve Spor Parkı olacak. Çukurova’mıza güzellikler ve değer katmaya devam edeceğiz” dedi.

Çetin’den Çanakkale Şehitleri Parkı müjdesi

Karslılar Mahallesi 6 Nolu Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştiren Başkan Çetin, Karslılar Mahallesi’ne Çanakkale Şehitleri Parkı yapacakları müjdesini de verdi. Projelerin artarak devam edeceğini açıklayan Çetin, “Aşıklar Bulvarı üzerinde 31 dönümlük alana Çanakkale Şehitleri Parkı yapacağız. Çanakkale şehitliğine gitmek için bize çok sayıda talep geliyor. Ve biz Çanakkale’yi buraya getireceğiz. Proje tamamlanma aşamasında. Görev süremiz bitmeden buranın açılışını yapacağız” diye konuştu.

Başkan Çetin, Çanakkale Şehitleri Parkı’nın içeriği ile ilgili şöyle konuştu:

"Adana’ya muhteşem bir değer katacak parkımızda, Çanakkale Şehitleri Abidesi, temsili şehitlik, tören alanı, müze ve sergi salonu, simülasyon merkezi, siperler ve anıt heykeller olacak. Bu parka gelen Adanalı hemşehrilerim Çanakkale’ye gitmiş gibi o ruhu yaşayacaklar. Orayı hem park olarak kullanabilecek, hem de Çanakkale ruhunu yaşayarak gezebilecekler. Böylece, Çanakkale Zaferi’ndeki o ruhu, hep birlikte Çukurova’da da yaşayacağız."

Mahalle sakinlerini de dinleyen Başkan Çetin açılışın ardından parkı gezerek incelemede bulundu ve spor aletlerini kullanarak spor yaptı.