Başkan Sözlü, iftarını vatandaşlarla, sahurunu da jandarmayla yaptı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanı Dudu Yaşar ve milletvekili adaylarıyla birlikte Aladağ’ın mahallelerini ziyaret ederek vatandaşlardan Cumhur İttifakı’na ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin 24 Haziran sonrası parlementoda güçlü bir şekilde temsil edilmesi için destek istedi.

İftar öncesi Aladağ’ın Akören Mahallesi ve Başpınar Yaylası’nda vatandaşlarla buluşan Başkan Sözlü, vatanını ve milletini seven her vatandaşın "15 Temmuz’da Devlet Bahçeli Ankara’da olmasa ne olurdu?" sorusunu kendisine sorması gerektiğini belirtti.

Mahalle ve yaylalarda yapılan ziyaretlerin ardından ilçe merkezine gelen Başkan Sözlü ve MHP’li adaylar, iftarda da Aladağlı vatandaşlarla buluştular. İftarın ardından gecenin geç saatlerine kadar Dölekli, Büyüksofulu, Gerdibi Mahalleleri’nde vatandaşları kahvehanelerinde ve evlerinde ziyaret eden Başkan Sözlü, ani yağan yağmur karşısında ‘Yağmur Bereket Milliyetçi Hareket’ diyerek slogan attı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde Adana merkezine dönen heyet, sahuru da Sarıçam kontrol noktasında jandarmalarla yaptı. Sahur esnasında Başkan Sözlü, Türk Milleti’nin güvenliği, vatanın bölünmez bütünlüğü için görev ifa eden Jandarma teşkilatı ile aynı sofrayı paylaşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.