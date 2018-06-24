Başkan Sözlü oyunu kullandı

Başkan Sözlü, oy kullanırken önceliği vatandaşlara verdi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le aynı sandıkta oy kullanan Başkan Hüseyin Sözlü, elindeki tespihi beğenen Soner Çetin’e tespihi hediye etti.

Eşi Zeynep Sözlü ve kızı Zeliha Gökçen Sözlü ile birlikte oy kullanan Başkan Sözlü, oy kullanmasının hemen ardından okulun bahçesinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin demokratik kültüre uygun bir şekilde sonuçlanarak ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.