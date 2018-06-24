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24 Haziran 2018 13:16

Başkan Sözlü oyunu kullandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri için Adana Ticaret Borsası Anadolu Lisesi’nde eşi Zeynep Sözlü ve kızı Zeliha Gökçen Sözlü ile birlikte oyunu kullandı.

Başkan Sözlü oyunu kullandı

24 Haziran 2018 13:16


Başkan Sözlü, oy kullanırken önceliği vatandaşlara verdi. Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’le aynı sandıkta oy kullanan Başkan Hüseyin Sözlü, elindeki tespihi beğenen Soner Çetin’e tespihi hediye etti.


Eşi Zeynep Sözlü ve kızı Zeliha Gökçen Sözlü ile birlikte oy kullanan Başkan Sözlü, oy kullanmasının hemen ardından okulun bahçesinde yaptığı açıklamada, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri’nin demokratik kültüre uygun bir şekilde sonuçlanarak ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.




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