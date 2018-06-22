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22 Haziran 2018 17:02

Başkan Sözlü Senegal Büyükelçisi’ni ağırladı

Senegal Büyükelçisi Moustapha Mbacke Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü’yü makamında ziyaret etti.

Başkan Sözlü Senegal Büyükelçisi’ni ağırladı

22 Haziran 2018 17:02


Büyükelçi Mbacke’yi makamında ağırlayan Başkan Sözlü, Senegal ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin kültürel ilişkilerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Sözlü, Senegal ve Adana arasındaki ilişkilerin bir kardeş şehir protokolü ile geliştirilebileceğini ifade etti.


Batı Afrika’nın ilham verici ülkesi Senegal Büyükelçisi Mr. Mbacke, ülkede tarımsal üretimin yapıldığını bu noktada Adana ile benzerlik gösterdiğini aktardı.


Ziyaretin sonunda Başkan Sözlü Büyükelçi Mbacke’ye dokuma kilim ve Türk mitolojisinin sembollerinden Bozkurt heykeli takdim etti.




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