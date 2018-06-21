Başkent’li sağlıkçılar mezuniyetlerini kutladı

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışla Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan, Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Prof. Dr. Birol Özer, Başhekim Prof. Dr. Ferhat Kılınç, akademisyenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan mezuniyet töreninin açılışında konuşan, Başkent Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Başkent Üniversitesi’nin, kuruluşundan bu yana 30 bin öğrenciyi mezun ettiğini ve 15 bin öğrencinin eğitim gördüğünü bildirdi. Varoğlu,“Bu yıl 25’inci yılını kutlayan Başkent Üniversitesi sağlık alanında ülkemizin ilk vakıf üniversitesidir. 10 binin üzerinde çalışanıyla, 6 uygulama ve araştırma merkezi, büyükşehirde yerleşmiş 7 hastane ve poliklinik benzeri hizmet birimleriyle çok büyük bir ailedir. Bu aile kendi içerisinde mezunlarıyla birlikte gelişen, zenginleşen bir yapıya sahiptir. Bugün alacağınız bu diplomalar kalitenin bir belgesi olacaklar ”dedi.

Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan ise 2008 yılında büyük bir heyecanla çıktıkları yolda, bugüne kadar 1132 öğrenciyi mezun ettikleri için gururlu olduklarını ifade etti. Arıboğan, "Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak 10 yılımız ve 9’uncu mezunlarımızı veriyoruz. Başkent Üniversitesi, gücünü ve güvenilirliğini kanıtlamış tıp fakültesi temeliyle yola çıkan bir üniversitedir. Bizler insanı ve insan sağlığını merkeze alarak bu yapılanmayı diğer bilim alanlarında geliştirerek, hemen her alanda gücünü, güvenilirliğini kanıtlamış bir üniversitenin birer parçasıyız. Bu yolda bize öncülük eden Başkent Üniversitesi Kurucusu ve Yönetim Üst Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal teşekkürü bir borç biliriz. Yarın aynı gün olmayacak yarın öğrencilerimiz değilsiniz. Yarından sonra meslek yoldaşlarımız olacaksınız. Beraber yola çıkacağız beraber başaracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nu birincilikle bitiren İlk ve Acil Yardım Programı Bölümü Öğrencisi Tuncay Ağuş, ödülünü ve diplomasını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Varoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Anış Arıboğan’ın elinden aldı.

Törenin ardından öğrenciler, mezuniyet pastasını keserek ve keplerini havaya atarak mezuniyetlerini kutladı.