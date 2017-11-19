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19 Kasım 2017 11:08

Beyaz perde ile ilk buluşma

Adana’da "Sinemaya Gitmeyen Öğrenci Kalmasın" projesi kapsamında 320 öğrenci daha sinema ile buluşturuldu.

Beyaz perde ile ilk buluşma

19 Kasım 2017 11:08


Sinema Salonları Yatırımcıları Derneği’nin (SİSAY) destekleriyle, ülke genelinde toplam 1 milyon öğrencinin, Adana’da ise 21 bin 264 öğrencinin beyaz perdeyle ilk kez buluşmasını hedefleyen projeye ev sahipliği yapan Optimum Alışveriş Merkezi, 10:00 olan açılış saatini öğrenciler için 09:00’a çekti. Filmin gruplar halinde izletildiği Avşar Sineması’nın konuğu bu kez Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu’nun 5. ve 6. sınıflarında eğitim öğretim gören öğrenciler oldu.


1. Dünya Savaşı sırasında Vanlı çocukların cepheye cephane taşırken yaşadıkları zorlu mücadeleyi anlatan “120” adlı film izlemek için alışveriş merkezine gelen 320 öğrenci, büyük heyecan yaşadı. Sinema girişinde patlamış mısır ikram edilen öğrenciler, ardından girdikleri sinema salonunda ev konforundaki rahat koltuklarda yerlerini aldılar. Filmi izlerken zaman zaman duygu dolu anlar yaşayan öğrenciler, henüz çocukluklarını yaşamamış yaşıtlarının vatan uğruna verdikleri zorlu mücadeleye tanık olurken, bazılarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.


Sinemanın sosyalleşmeye yönelik olumlu etkilerinin genç nesillere yansıtılmasının hedeflendiği proje kapsamında filmi izleyen Sakıp Sabancı İlköğretim Okulu öğrencileri, film bitiminde alışveriş merkezini de gezerek, arkadaşlarıyla unutamayacakları çocukluk anıları yaşama fırsatı buldu.


Avşar Sineması’nda 24 Ekim’de başlayan projenin Adana ayağı 22 Aralık’ta sona erecek. Bu tarihe kadar çoğunluğu hayatları boyunca hiç sinemaya gitmemiş olanlardan oluşan toplam 21 bin 264 öğrenci beyazperde ile tanışmış olacak.




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