Bucak portakalı, Kuytucak narı ve Tapan bıçağı markalaşıyor

Kandemir, Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın ile birlikte Vali Mahmut Demirtaş’a bilgi verdi.

Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürü Remzi Özdoğan’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir, Kozan ilçesinde yetişen Bucak portakalı ve Kuytucak narı ile Feke ilçesinde yapılan Tapan bıçağını tescillemek üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Vali Demirtaş ise Kozan Ticaret Odası Başkanı Mustafa Kandemir ve Kozan Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Fatih Aydın’a ziyaretleri ve yaptıkları çalışmalar dolayısıyla teşekkür ederek, “Adanamızın ürünlerinin tescil edilerek, markalaşması yolundaki çabalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.