Kongremiz 1. bayramdı, şimdi de Kurban Bayramı’nı kutlayacağız” dedi.

AK Parti Adana İl Teşkilatı, Adana milletvekilleri ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in katılımıyla partililerle bayramlaşma töreni gerçekleştirdi. Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen bayramlaşma töreninde konuşan Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle birlikte gerekli idari ve siyasi ihtiyaçların süratli bir şekilde karşıladığını belirterek, AK Parti’nin yaptığı kongreyle yeni dinamizm kazandığı söyledi.

AK Parti kongrelerinin Türk siyasi hayatının dönüm noktaları olduğunu vurgulayan Çelik, “Her AK Parti kongresi, savunduğumuz geleneği ve yeni dinamizmleri kazandığımız sentezler ortaya çıkarır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hem kazanımlarımızı hem de yeni arkadaşları kazandığımız bir tablo ortaya çıktı. Yeni MKYK’mızın da oluşmasından sonra yerel seçimlere doğru son sürat ilerlemeye hazırız” dedi.

Adana açısından yeni dönemin çok daha güçlü olacağını ifade eden Çelik, “Kıymetli ve çalışkan milletvekili arkadaşlarımız sahada. Geçmiş dönemlerde de milletvekilliği yapan arkadaşlarımızda bir arada Adana’ya hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu birlik ve beraberliğimizin bir göstergesidir” diye konuştu.

AK Parti Kongresinin 1. bayram olarak kutlandığını, şimdi de Kurban Bayramı’nın kutlanacağını dile getiren Çelik, AK Parti Adana milletvekilleri ile AK Parti İl Teşkilatı, partililerle bayramlaştı. Bayramlaşma sırasında partililer uzun kuyruklar oluşturdu.